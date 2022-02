Le auto bicolore stanno conquistando il mercato

PPG ha pubblicato il suo report sulla popolarità dei colori nel settore automotive per il 2021, che evidenzia l’aumento della domanda di finiture bicolore, colori personalizzati e altre tendenze emergenti tra gli acquirenti di auto.

L’aumento delle finiture bicolore riflette il desiderio di personalizzazione dei consumatori. Notevoli progressi nella scienza del colore e nelle tecnologie applicative offrono un’opportunità per rendere queste scelte di stile raggiungibili da tutti, in modo più pratico e sostenibile.

“È normale che le finiture bicolore tornino in auge in questo periodo in cui noi, come società, guardiamo al passato“, ha dichiarato Misty Yeomans, PPG color styling manager, automotive OEM, Americas. “Insieme a colori speciali su richiesta, trasparenti colorati, triplo strato e finiture opache, le finiture bicolore riflettono meglio i gusti e la personalità dei proprietari dei veicoli“.

Sebbene le finiture bicolore fossero comuni negli anni ’50 e ’60, lo sviluppo di colori convenzionali e i processi di applicazione ne rendevano sempre più impraticabile la produzione di massa. Il processo tradizionale per ottenere una finitura bicolore richiede una mascheratura laboriosa della carrozzeria del veicolo e più fasi nel processo di verniciatura. PPG ha supportato le Case Auto a livello globale nel superare questa sfida attraverso una tecnologia applicativa precisa, rivoluzionaria e lineare, senza l’uso di mascheratura e altri passaggi che richiedono tempi più lunghi.

Il processo di applicazione di precisione di PPG può ridurre i tempi di applicazione del reparto di verniciatura di circa 50 minuti per ogni veicolo bicolore. Rispetta gli obiettivi di sostenibilità dei clienti riducendo le emissioni di anidride carbonica (CO2) ed eliminando la necessità di sistemi di filtraggio dell’aria ad alto consumo energetico al fine di evitare i fumi di spruzzatura. La personalizzazione del colore è resa possibile anche grazie ai progressi di PPG nel design del colore digitale, che riduce drasticamente i tempi d’introduzione sul mercato delle nuove tinte.

Altre tendenze evidenziate nel rapporto di PPG sono la crescente popolarità di grigi, blu, verdi e viola, con nuovi colori vivaci che hanno maggiori probabilità di utilizzo su modelli sportivi piuttosto che su SUV e pickup.

Il verde, con il suo legame con la natura, la sostenibilità e l’inclusività, rimane forte in tutto il mondo, e continuerà ad essere una tonalità importante nell’industria automobilistica.

“Il verde è anche considerato un colore “semaforo”, che funge da segnale per tutti in ottica di una visione verso il futuro – è sicuro e possiamo fidarci di questo colore“, ha affermato Yeomans. “Il verde ha due varianti cromatiche: una è sportiva, fresca e vivace. L’altra è organica e più scura, con toni più profondi sviluppati o progettati come verdi scuri eleganti, ma sempre con la caratteristica di essere sportivi e freschi”.

In una prospettiva globale, il bianco (35% dei veicoli prodotti) e il nero (18%) continuano ad essere le scelte predominanti degli acquirenti di auto, mentre la domanda di grigi è aumentata del 2% in ciascuno degli ultimi due anni. I blu rimangono stabili all’8%, mentre i rossi sono scesi al 7%. Ciò dipende da un calo dell’1,5% tra i consumatori nordamericani.

PPG vede anche una maggiore enfasi sull’adozione di un approccio olistico al design del veicolo.

“Consideriamo tutte le superfici e le caratteristiche del veicolo come parte del nostro processo di design del colore“, ha affermato Yeomans. “Ad esempio, stiamo assistendo a un maggiore utilizzo di rivestimenti e colori speciali delle ruote affinché si integrino con il design della carrozzeria del veicolo“.

Ultima modifica: 25 febbraio 2022