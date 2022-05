Lamborghini, i piloti ammessi per Young Drivers e GT3 Junior Program

Palestra di tori. Lamborghini Squadra Corse annuncia i piloti ammessi agli Youngsters Programs 2022. Sono 38 i giovani selezionati per partecipare ai due programmi riservati ai piloti più promettenti che corrono con Lamborghini nei campionati monomarca e in quelli per vetture GT3. Lamborghini Squadra Corse ha scelto 15 piloti per lo Young Drivers Program, mentre sono ben 23 quelli ammessi nel GT3 Junior Program 2022. Lo Young Drivers Program è dedicato ai piloti fino ai 26 anni, partecipanti ai campionati continentali Lamborghini Super Trofeo; il GT3 Junior Program è riservato a coloro che competono nei campionati GT3 di tutto il mondo al volante delle Huracán GT3 EVO.

I 38 piloti verranno valutati da Raffaele Giammaria, supervisore del programma, durante tutta la stagione, in base a criteri di prestazione, sia sul giro veloce che sul passo gara, di costanza durante il weekend di gara, sulla capacità di fornire feedback tecnici agli ingegneri e sull’atteggiamento dentro e fuori dalla pista.

Gli Youngsters Programs rappresentano un elemento chiave per Lamborghini Squadra Corse, offrendo dal 2014 ai piloti emergenti un percorso professionale non solo focalizzato sulle corse, ma anche come istruttori e collaudatori Lamborghini. Il progetto offre ai piloti un pacchetto di crescita professionale e attitudinale, incrementando le conoscenze tecniche, la gestione della comunicazione e la preparazione fisica per migliorare le proprie performance.

Dei 38 piloti ammessi ai programmi, solo 12 (sei Young Drivers e sei GT3 Junior) verranno invitati alle selezioni finali che si terranno all’Autódromo Internacional do Algarve di Portimão, dopo le Finals del Super Trofeo (5-6 novembre).

Il miglior pilota di ciascun programma riceverà il supporto ufficiale di Lamborghini Squadra Corse per la stagione 2023, succedendo a Leonardo Pulcini (campione europeo del Lamborghini Super Trofeo 2021 in coppia con Kevin Gilardoni) e al pilota GT3 Arthur Rougier: nella stagione attuale Pulcini sta correndo nell’International GT Open con la Huracán GT3 EVO dell’Oregon Team, mentre Rougier partecipa sia al Fanatec GT World Challenge Europe powered by aws sia al campionato tedesco ADAC GT Masters con i colori dell’Emil Frey Racing.

Per il 2022 Pulcini è stato selezionato per il programma GT3 Junior, così come Gilardoni e il vincitore delle Finals del Super Trofeo 2021 Mattia Michelotto, impegnato nel Campionato Italiano Gran Turismo con Vincenzo Sospiri Racing.

Young Drivers 2022

David Serban Romania Lamborghini Super Trofeo Europe Pierre-Louis Chovet France Lamborghini Super Trofeo Europe Amaury Bonduel Belgium Lamborghini Super Trofeo Europe Milan Teekens Netherlands Lamborghini Super Trofeo Europe Magnus Gustavsen Norway Lamborghini Super Trofeo Europe Jean-Luc D’Auria Switzerland Lamborghini Super Trofeo Europe Milane Petelet France Lamborghini Super Trofeo Europe Marzio Moretti Italy Lamborghini Super Trofeo Europe Filippo Berto Italy Lamborghini Super Trofeo Europe Alessandro Lorenzo Tarabini Italy Lamborghini Super Trofeo Europe Shehan Chandrasoma USA Lamborghini Super Trofeo North America Luke Berkeley USA Lamborghini Super Trofeo North America Bryson Lew USA Lamborghini Super Trofeo North America Sebastian Carazo Puerto Rico Lamborghini Super Trofeo North America Danny Formal Costa Rica Lamborghini Super Trofeo North America

GT3 Junior Drivers 2022

Dennis Fetzer Germany GT World Challenge Europe Stuart White South Africa GT World Challenge Europe Maximilian Paul Germany ADAC GT Masters Brendon Leitch New Zealand GT World Challenge Europe Andrea Cola Italy Italian GT Jaden Conwright USA IMSA Mateo Llarena Guatemala Italian GT Kevin Gilardoni Switzerland International GT Open Leonardo Pulcini Italy International GT Open Glenn van Berlo Netherlands International GT Open Benjamin Hites Chile International GT Open Léo Roussel France GT World Challenge Europe Jack Aitken UK GT World Challenge Europe Mick Wishofer Austria ADAC GT Masters Alberto di Folco Italy Italian GT Michele Beretta Italy Italian GT/GT World Challenge America/GT World Challenge Europe Michael Dörrbecker Mexico GT World Challenge Europe Mattia Michelotto Italy Italian GT Baptiste Moulin Belgium GT World Challenge Europe Yuki Nemoto Japan GT World Challenge Europe Yuki Nemoto Norway GT World Challenge Europe Tyler Cooke USA GT World Challenge Europe Loris Cabirou France GT World Challenge Europe

Ultima modifica: 31 maggio 2022