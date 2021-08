Lamborghini Sián omaggia i portici di Bologna. Dopo anni di lavoro per la candidatura da parte di Comune, Regione Emilia-Romagna ed Istituzioni, l’UNESCO ha nominato i portici di Bologna patrimonio mondiale dell’umanità.

Con i suoi 62 chilometri di portici, i primi risalenti al XII secolo, Bologna trasforma uno dei suoi simboli architettonici che la caratterizzano in un elemento riconoscibile in tutto il mondo.

Il record di San Luca

Ogni portico di Bologna è ben distinguibile l’uno dall’altro e sono descritti in poesie, canzoni e romanzi famosi.

Dal più antico portico degli Alemanni al più lungo del mondo. Ovvero il portico che conduce al Santuario della Madonna di San Luca, in cima al colle della Guardia, costituito da ben 666 arcate per una lunghezza di 3796 metri.

L’UNESCO, l’Organizzazione delle nazioni unite per la scienza, cultura e turismo, fondata dopo la Seconda Guerra Mondiale per “promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni con l’istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione e l’informazione”, con questo aggiudica all’Italia il 58° riconoscimento come luogo di interesse culturale e sociale a livello mondiale.

Due eccellenze felsinee

Lamborghini vuole rendere omaggio ai portici di Bologna con la Lamborghini Sián. Che rappresenta il simbolo dell’avanguardia automobilistica. Unisce la storia del marchio, con il suo iconico V12, al futuro del design e della tecnologia per lo sviluppo del motore ibrido con il suo supercapacitore.

Grazie alla combinazione tra potenza termica ed elettrica pari a 819 cavalli, la Sián vanta il rapporto peso-potenza più basso in assoluto tra tutte le vetture dotate di motore V12.

E’ in grado di passare da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi. E di raggiungere una velocità massima superiore ai 350 chilometri orari.

Ultima modifica: 10 agosto 2021