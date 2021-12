La vacanza ideale per ogni segno zodiacale, 12 idee lungo tutto lo Stivale

Nuovo anno, nuovi viaggi. Con l’avvicinarsi di gennaio, i sogni nel cassetto per il 2022 iniziano a scalpitare e a stuzzicare l’immaginazione, ma scegliere una destinazione o una struttura non è sempre così semplice.

Per i più indecisi o per chi è alla ricerca di spunti, Campeggi.com, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, si rivolge alle stelle e suggerisce la struttura all’aria aperta ideale per ogni segno zodiacale: 12 strutture — tra i camping, i glamping e i villaggi che si sono distinti nel 2021 vincendo uno dei Certificati di Eccellenza rilasciati da Campeggi.com e Koobcamp — perfette per i 12 segni dello zodiaco.

Ariete: la vacanza non è solo relax

Chi dice Ariete dice fuoco: i nati del segno sono impulsivi, coraggiosi, sinceri, si infiammano facilmente, amano lo sport e sono tra i più attivi dello zodiaco. Per questo una vacanza fatta di solo relax non fa per loro. Per gli amanti del turismo attivo la destinazione ideale è il Villaggio San Francesco di Caorle (VE), una realtà a 5 stelle immersa in una ricca vegetazione dove gli ospiti possono divertirsi tra calcetto, basket, tennis, volley, palestra e danza. Tra le attività disponibili anche il tiro con l’arco e le bocce, mentre gli amanti del mare possono divertirsi tra windsurf, sci nautico e kayak.

Toro: una vacanza all’insegna del buon cibo

I nati sotto il segno del Toro sono affidabili, realisti, con i piedi ben piantati a terra, ma, soprattutto, sono i buongustai dello zodiaco, amanti non del cibo in quanto tale, ma del cibo preparato a regola d’arte. Per soddisfare il palato, la vacanza all’aria aperta ideale prevede quindi anche un ristorante di qualità, come quello del Camping Village Florenz di Comacchio (FE), degno rappresentante della cucina emiliana che permette però ai suoi ospiti di scoprire anche tante altre specialità dello Stivale, tutte preparate da chef esperti. Proprio la qualità del ristorante ha permesso alla struttura di vincere il premio “Miglior Ristorante” del 2021.

Gemelli: parola d’ordine “divertimento”

Curiosi, amanti del divertimento ed eterni Peter Pan: sono i nati sotto il segno dei Gemelli, tanto vivaci quanto inclini a stancarsi subito di ciò che stanno facendo. Per una vacanza senza noia la struttura ideale è ricca di giochi e attività, come il Residence Village di Cavallino-Treporti (VE), una camping 5 stelle che oltre ai tradizionali servizi mette a disposizione anche un grande parco acquatico con due altissimi ed emozionanti scivoli per provare il brivido della velocità, una vasca profonda 50 cm per i più piccoli, un avventuroso galeone e un nuovo Spray Park adatto a tutta la famiglia. Di sera, inoltre, le piscine illuminate diventano il suggestivo palcoscenico degli spettacoli organizzati dagli animatori.

Cancro: viaggio in famiglia

I nati sotto il segno del Cancro sono molto sensibili e incredibilmente legati alle proprie radici e ai propri affetti. Proprio per questo la vacanza ideale è insieme alla famiglia, dai più grandi ai più piccoli, come quella che si può vivere al Don Antonio Camping Village di Giulianova (TE), vincitore del premio “Family Camping” 2021 ed entrato nella Top 10 delle migliori strutture adatte alle famiglie per il terzo anno consecutivo. Questa realtà, immersa nel verde, si affaccia su una splendida spiaggia sabbiosa tra le più ampie della regione e offre diverse tipologie di alloggi adatte a ogni necessità: dal bungalow in muratura alle case mobili passando per i miniappartamenti.

Leone: in vacanza con gli amici a quattro zampe

Ambiziosi, orgogliosi, fieri, nobili, ma anche incredibilmente generosi con tutti, animali compresi. I nati sotto il segno del Leone sono spesso accompagnati da amici a quattro zampe, ai quali si donano completamente, ed è per questo che non esiste vacanza senza di loro. La meta ideale è quindi il Pineto Beach Village & Camping di Pineto (TE), che quest’anno ha vinto il premio “Pet Friendly”, una realtà dove gli animali sono considerati parte integrante della famiglia e che si impegna per offrire una vacanza indimenticabile anche a loro, tra la spiaggia e la natura circostante.

Vergine: relax, ma con standard elevatissimi

I nati sotto il segno della Vergine sono scrupolosi e attentissimi ai dettagli e lo sono anche in vacanza, perché tutto dev’essere perfetto, in ogni momento. Per accontentare un nato della Vergine e aiutarlo a rilassarsi, la struttura all’altezza delle sue aspettative è La Rocca Camping Village di Bardolino (VR), sul Lago di Garda, che offre ai suoi ospiti spazi dedicati al relax del corpo e della mente curati nei minimi dettagli, accoglienti, moderni e con i più elevati standard turistici, tanto da farle vincere, nel 2021, il premio “Wellness”. Tra i servizi di spicco la sauna finlandese, il bagno turco e la cromoterapia tra design, musiche e profumi.

Bilancia: in equilibrio tra natura e comfort

Chi nasce sotto il segno della Bilancia è noto per il suo gusto eccellente in ogni campo, per i suoi piccoli gesti romantici e per il suo equilibrio. La vacanza perfetta è, quindi, in glamping: la soluzione che unisce in modo equilibrato il contatto con la natura tipico del campeggio e i comfort dei migliori alberghi. La destinazione, invece, è Roseto degli Abruzzi (TE), dove i nati del segno possono soggiornare al “Miglior glamping d’Italia” 2021: il Camping Village Eurcamping, che condensa in sé lo spirito dei viaggi on the road e il comfort e la bellezza degli ambienti di lusso tra strutture in legno sopraelevate, mini lodge e la Syrah, una “Tree Tent” unica che permette di dormire sospesi.

Scorpione: immergersi nella natura

I nati sotto il segno dello Scorpione sono famosi per il loro intuito quasi magico, per il loro spirito indagatore e per la loro introspezione, che trova nella natura la sua dimensione ideale. Per le prossime vacanze, quindi, via libera a una destinazione circondata dal verde e dall’acqua (elemento che governa il segno) come il Campeggio Villaggio Torre del Porticciolo di Alghero (SS), vincitore del premio “Natural Paradise” 2021, che, circondato dal Parco Naturale di Porto Conte, tra la pineta e la macchia mediterranea, è un angolo di paradiso caratterizzato da un mare cristallino e da una natura incontaminata.

Sagittario: vacanza in movimento

Aperti, simpatici, di larghe vedute e sempre in movimento. I nati sotto il segno del Sagittario sono grandi viaggiatori, esploratori e persone curiose pronte all’avventura. In vacanza, quindi, l’ideale è un luogo pensato per i camperisti e per coloro che amano esplorare e svegliarsi ogni giorno in un posto nuovo, come il Camping Riva di Ugento di Ugento (LE), vincitore del premio “Campeggi per Camper” 2021, che offre numerose soluzioni e servizi pensati appositamente per i camperisti oltre che la possibilità di vivere escursioni, passeggiate e sport, il tutto nel rispetto fondamentale della natura.

Capricorno: connessi anche in vacanza

I nati sotto il segno del Capricorno sono riservati, affidabili, ambiziosi e sempre concentrati sui propri obiettivi, tanto che spesso per loro è molto difficile mettere da parte il lavoro, anche in viaggio. Per questo la struttura più adatta alle loro esigenze è il Camping Village Le Esperidi di Bibbona (LI), una realtà che permette di trascorrere una vacanza affacciati direttamente sul mare toscano e in un contesto naturale di estrema bellezza, ma che nel 2021 ha vinto anche il premio “Miglior Wi-Fi” per la sua connettività wireless di qualità elevata, perfetta per rimanere sempre connessi.

Acquario: vacanze insolite e creative

I nati sotto il segno dell’Acquario sono persone aperte ai cambiamenti, al futuro, creative e socievoli, ma che, allo stesso tempo, non disdegnano la solitudine. In vacanza, la loro creatività e il loro desiderio di novità si traducono nella ricerca di soluzioni insolite e uniche nel loro genere come quelle offerte dal Camping Village Santapomata a Castiglione della Pescaia (GR), vincitore del premio “Sistemazioni originali” 2021. Qui, infatti, è possibile scegliere tra glamping eco-chic e alloggi creativi e insoliti, come le tende dall’atmosfera safari, tutti curati nei minimi dettagli e immersi nella splendida natura toscana a due passi dal mare.

Pesci: tra arte e romanticismo

Dolci, sensibili, sognatori e amanti dell’arte. I nati sotto il segno dei Pesci amano le esperienze romantiche, i musei e le città che stuzzicano ogni lato della loro sensibilità. Per la prossima vacanza, quindi, la meta suggerita è il Camping Siena Colleverde, una struttura non lontana da Siena e dalle bellezze di Montepulciano, Montalcino e San Gimignano. Il camping, che quest’anno ha vinto il premio “Art City” dedicato alle realtà capaci di coniugare al meglio la vacanza all’insegna dell’arte e quella all’insegna della natura, si trova inoltre in un’eccellente posizione panoramica: si affaccia da una parte sulla città del Palio e dall’altra sulle colline del Chianti, l’ideale per una vacanza in coppia.

Ultima modifica: 17 dicembre 2021