Koelliker accompagna la produzione Rai di Linea Verde Explora

Il 22 gennaio partirà su Rai Uno la nuova produzione di RAI Pubblicità “Linea Verde Explora” focalizzata sul viaggio e sui temi della sostenibilità e della tutela ambientale, con la preziosa collaborazione del Gruppo Koelliker. Leader da oltre 85 anni nell’importazione e distribuzione di brand automotive, Koelliker sarà presente nelle sei puntate della trasmissione RAI con due tra i suoi marchi di riferimento per la mobilità, Mitsubishi Motors e Aiways, che accompagneranno i conduttori Federico Quaranta e Angela Rafanelli alla scoperta di storie uniche e scenari mozzafiato del territorio italiano.

Le parole di Marco Saltalamacchia, Presidente del Gruppo Koelliker

: “Siamo entusiasti di questa importante collaborazione con la produzione RAI “Linea Verde Explora”, uno dei programmi di riferimento nell’ambito della scoperta del territorio italiano, che abbiamo ritenuto essere un format ideale per raccontare un modello di mobilità sostenibile quale è quello rappresentato dal Gruppo Koelliker. I veicoli scelti per questo programma, Mitsubishi Eclipse PHEV e Aiways U5, si distinguono per eccellenza tecnologica e rispetto per l’ambiente: due dei driver principali con cui scegliamo in tutto il mondo brand da importare nel nostro Paese, contribuendo, in tal modo, ad arricchire l’offerta di mobilità per gli automobilisti italiani. Grazie ad una profonda conoscenza del settore, Koelliker ha saputo costruirsi negli anni un ruolo unico e prezioso nel panorama automotive diventando un player fidato ed esperto di mobilità intelligente e sostenibile”.

In questa direzione, i travel companion di “Linea Verde Explora” saranno infatti due dei brand nel portafoglio automotive di Koelliker – lo storico marchio giapponese Mitsubishi Motors e l’innovativo brand Aiways – scelti con l’obiettivo di far vivere un’esperienza di esplorazione unica, performante e innovativa lungo l’itinerario di ogni puntata alla scoperta di affascinanti e suggestivi paesaggi del territorio italiano.

Due Suv elettrificati

In particolare, a svelare gli splendidi luoghi di Trentino Alto-Adige, Abruzzo e Sardegna, ci sarà Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, il SUV 4×4 ibrido plug-in con ridotte emissioni di CO2 e avanzati livelli di sicurezza, ideale per gestire al meglio le uscite off-road e affrontare ogni tipo di terreno in totale sicurezza, grazie al sistema di controllo della trazione S-AWC. La potenza di due motori elettrici abbinati ad un motore benzina MIVEC offre prestazioni eccellenti, con un’autonomia completamente elettrica di 55 km fino a 135 km/h.

Mentre i tour in Lombardia, Piemonte ed Umbria saranno fatti con il nuovissimo SUV 100% elettrico Aiways U5, perfetto per un’esperienza di viaggio ricca di comfort, tecnologia all’avanguardia e in totale tranquillità, grazie ad oltre 400km di autonomia e ad una guida autonoma di livello 2. Design elegante e ampi spazi interni rendono questo SUV particolarmente adatto alle famiglie alla ricerca di un’auto ricca di avanzati sistemi di sicurezza e dalla forte personalità.

Ultima modifica: 21 gennaio 2022