Kanye West entra nel mondo dell’auto con il Donda Foam Vehicle

È nota la passione per le auto di Kanye West. Il celebre rapper e produttore americano ha fatto però un passo in più: ha infatti recentemente fondato una società chiamata Donda (come uno dei suoi album) e ha da poco pubblicato uno schizzo teaser che mostra una concept car alla Batman.

Il misterioso modello si chiama Donda Foam Vehicle ed è stato “concettualizzato, progettato e prodotto negli Stati Uniti”, come recita la descrizione del marchio Donda. Non si sa se è stato già effettivamente prodotto, ma l’immagine mette in luce una tipologia di veicolo decisamente fuori dall’ordinario. Si possono notare un enorme parabrezza, un corpo squadrato senza (apparentemente) finestrini, grandi ruote anteriori abbinate a ruote posteriori ancora più grandi, tutte dotate di pneumatici airless. Il design, come già accennato, ricorda un po’ una batmobile incrociata con una dune buggy.

Non è noto il sistema di propulsione, come del resto mancano ancora molti dettagli che descrivono il Donda Foam Vehicle, non ultima la data papabile di uscita.

Ultima modifica: 6 luglio 2022