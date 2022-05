Horizon Automotive lancia l’app Drive it Easy

Horizon Automotive presenta la nuova App dedicata al servizio Drive it Easy, l’esclusiva formula che mette a disposizione del cliente un vero e proprio assistente personale, in grado di occuparsi di tutte le necessità legate all’auto, rendendo la scelta del noleggio sempre più stress-free.

La nuova App è uno strumento innovativo e totalmente digitale, nato per semplificare la vita del cliente che attiva il servizio Drive it Easy. Infatti, attraverso di essa è possibile restare in contatto con il proprio assistente personale Horizon e prenotare, comodamente dal proprio cellulare, la presa e riconsegna dell’auto per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e cambio gomme. Inoltre, tramite la sezione “Prenota intervento”, si può specificare il tipo di servizio richiesto, il luogo, il giorno e l’orario desiderato. Il servizio “Pick up & Delivery” diventa così uno strumento per ottimizzare i tempi e lasciare ad un esperto la gestione del proprio mezzo di trasporto.

«Grazie all’App, creata insieme a Tiassisto24, i servizi Drive it Easy Base e Gold sono sempre più alla portata d’uso dei nostri clienti, di cui ci prendiamo cura a 360° − ha commentato Luca Cantoni, CEO di Horizon Automotive –. Con questa novità digitale quindi arricchiamo la nostra offerta e, al tempo stesso, compiamo un altro passo in avanti nel mondo del noleggio a lungo termine, dove siamo l’unico Mobility Hub in Italia a fornire un’esperienza premium, completa e senza stress».

Il servizio Drive it Easy è attivabile attraverso due formule: Drive it Easy Base e Drive it Easy Gold.

Oltre ai servizi standard presenti da sempre nel noleggio Horizon, come la copertura assicurativa o le pratiche necessarie al ritiro della vettura, la soluzione Drive it Easy Base offre i seguenti servizi:

monitoraggio dei tempi di consegna ed eventuali variazioni;

gestione e verifica ricezione “Messa a disposizione vettura” e relativo ritiro;

prenotazione, tramite customer care o App, dei servizi di manutenzione e cambio gomme, presso officine partner;

analisi percorrenza chilometrica, utile per modificare e ricalcolare i chilometri inseriti a contratto in base alle necessità maturate, evitando esborsi inattesi;

gestione modifiche contrattuali richieste dal cliente;

possibile supporto nella gestione dei sinistri.

In più, Drive it Easy Gold include il servizio di Pick up & Delivery, attivabile in tutta Italia, che prevede:

presa e riconsegna dell’auto per manutenzione ordinaria, straordinaria e cambio gomme, presso gli Horizon Point distribuiti su tutto il territorio nazionale;

scelta del luogo convenuta col cliente (ad esempio domicilio personale o sede lavorativa) nel giorno e orario preferiti;

prenotazione interventi manutentivi attraverso la nuova App mobile oppure mediante contatto telefonico o mail con il customer care dedicato.

Ultima modifica: 25 maggio 2022