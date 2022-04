Garage Sudtirol, concessionaria Ducati a Bolzano per il Trentino Alto Adige

Red Bike, concessionaria Ducati per Verona e Mantova e Scarabel Holding, Gruppo che distribuisce Ducati per la provincia di Padova unitamente ad altri Brand (principalmente del mondo Automotive) nel territorio veneto, hanno costituito lo scorso 4 aprile Garage Sudtirol Srl con sede a Bolzano, una nuova concessionaria del marchio Ducati per il Trentino – Alto Adige.

La collaborazione tra le due società mira a consolidare la leadership di Ducati come marchio premium con una marcata vocazione sportiva nel territorio del Triveneto. Red Bike, Scarabel Holding e Garage Südtirol puntano a imporsi come il riferimento per i clienti Ducati e a raggiungere i più alti vertici in termini di volumi e qualità nella distribuzione dei prodotti di questo prestigioso marchio italiano. Per il 2022 il gruppo punta a raggiungere le 700 consegne totali di Ducati nuove, con l’obiettivo di arrivare a distribuire il 10% del volume totale sviluppato dal marchio per il mercato nazionale entro il 2024.

Le parole di Mirko Bosetti, Amministratore unico di Red Bike

“Le richieste di una maggiore attenzione al mercato dell’Alto Adige e del Trentino richiedevano nuovi investimenti in persone e strutture, per soddisfare le esigenze di una clientela competente ed esigente. La partnership con Scarabel è la risposta che vogliamo dare a un mercato che si presenta promettente e ricco di opportunità. Con questa nuova società vogliamo riuscire a combinare la mia esperienza nel campo delle due ruote con la capacità di Roberto di gestire grandi volumi sul territorio. Lavoro con Ducati da 23 anni, e credo che il futuro possa essere radioso in termini di numeri e di soddisfazione, grazie a un marchio importante e alle nostre comuni risorse.”

Le parole di Roberto Scarabel, amministratore Delegato di Scarabel Holding

“Crediamo molto nei progetti futuri di Ducati, e puntiamo a divenire il gruppo leader in Italia nella distribuzione di tale marchio. L’Alto Adige e il Trentino sono l’inizio dello sviluppo di Garage Südtirol, che nei suoi progetti mira a cogliere ogni opportunità che il marchio Ducati potrà offrire. La partnership con Bosetti è il presupposto di questa crescita, vista la professionalità dimostrata nel tempo dal nostro nuovo socio”.

Ultima modifica: 5 aprile 2022