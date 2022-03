A FORUMAutoMotive (21-22 marzo) quattro top car a confronto

La passione per le due, quattro e più ruote si conferma perno centrale che anima le iniziative di FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore in programma il prossimo 21-22 marzo a Milano presso la sala Congressi dell’Enterprise Hotel di Milano, interamente trasmesso in streaming sulla pagina Facebook.

A evidenziare anche iconograficamente la passione per l’auto contribuirà la presenza di alcune top car. A partire dalla Maserati MC20, la super sportiva dallo scatto fulmineo sviluppata, progettata e prodotta 100% a Modena, capace di sprigionare 630 cavalli e di raggiungere i 326 Km/h di velocità. Il sistema multimediale a bordo del bolide è connesso a Internet, mentre nell’abitacolo è sempre disponibile la rete wi-fi. Oltre alla versione coupé e con motore termico (esposta all’evento), nei prossimi mesi sarà proposta la spider e tra il 2023 e il 2024 la “full electric”. MC20 è la prima vettura equipaggiata con il motore Nettuno: un innovativo motore 3.0 V6 con la nuova tecnologia MTC (Maserati Twin Combustion) coperta da brevetto.

A fare compagnia alla super sportiva made in Italy, ci saranno altre tre vetture che coniugano prestazioni elevate, design accattivante e sguardo rivolto alla mobilità sostenibile del futuro.

Ecco allora la Ford Mustang Mach-E, modello dalle prestazioni eccezionali, con un design iconico e aggressivo. Il grintoso Suv elettrico di casa Ford dall’animo “green” è disponibile in versione con trazione posteriore e con trazione integrale. Lo scatto 0-100 avviene in 3,7 secondi. Due le opzioni per la batteria: standard o “extended range” con autonomia fino a 610 chilometri. Ogni Mustang MachE presenta, inoltre, tre modalità di guida (Whisper, Active e Untamed) per adattare la dinamica e le esperienze sensoriali allo stato d’animo del conducente. Questo Suv a cinque posti con profilo tipicamente coupé migliora, inoltre, le sue funzionalità nel tempo grazie agli aggiornamenti Over-the-Air. Potenza da 269 a 351 cavalli secondo le versioni.

A rappresentare il mondo delle vetture elettriche ci sarà anche la Hyundai Ioniq 5. Linee minimali e tecnologie innovative si uniscono per azzerare la resistenza all’aria e ridurre al minimo le emissioni. La Ioniq 5 offre interni innovativi con materiali eco-friendly, performance notevoli abbinate a una ricarica ultrarapida e alla funzione Vehicle-to-Load, oltre a sistemi di connettività e di guida assistita avanzati, che offrono la miglior esperienza di bordo assicurando al contempo la massima sicurezza.

Non mancherà nel corso dell’evento il focus sulle motorizzazioni ibride plug-In, in forte crescita sul mercato e in sala ben rappresentate dalla Jeep Renegade 4xe plug-In Hybrid di Stellantis, fornita dal Gruppo Mocauto. Una vettura che ben si adatta allo stile di guida del driver e a diverse condizioni di strada, grazie al nuovo selettore posizionato accanto alla leva del cambio: è così possibile sfruttare tutto il potenziale dei motori in combinato con la modalità Hybrid, utilizzare il motore elettrico senza generare alcun tipo di emissioni in modalità Electric e favorire il motore termico con l’e-Save, mantenendo la carica della batteria.

La ricarica

A disposizione delle auto elettriche e ibride plug-In in sala ci saranno le colonnine fornite da Free2Move eSolutions, azienda che sviluppa tecnologie innovative per guidare la transizione alla mobilità elettrica e offre soluzioni e servizi di ricarica per rendere questo passaggio intuitivo e senza ostacoli.

Ultima modifica: 15 marzo 2022