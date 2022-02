Ducati Riding Academy 2022, gli appuntamenti con DRE Adventure

DRE Adventure torna nel 2022 con ben sei tappe che si inseriscono all’interno del calendario della Ducati Riding Academy. Il DRE Adventure è un corso dedicato agli appassionati dell’adventouring che desiderano migliorare le proprie abilità nella guida on e off-road, sperimentando le qualità dei modelli Ducati. Il bikeset è composto da Multistrada V4 S, Scrambler® Desert Sled e dalla nuova DesertX: le moto della gamma di Borgo Panigale più adatte per vivere un’esperienza di guida a tutto tondo.

DRE Adventure si caratterizza per un programma estremamente ampio che vede momenti di esercitazione affiancati a un suggestivo tour immerso nel verde in cui è possibile apprezzare le caratteristiche dinamiche delle moto Ducati. Grazie a una didattica di altissimo livello, il corso ha l’obiettivo di fornire ai motociclisti la possibilità di scoprire i segreti del mondo adventouring: dalla corretta posizione in sella, all’apprendimento delle tecniche di guida più efficaci in fuoristrada, fino ad arrivare ai consigli tecnici e logistici in preparazione al viaggio e alla gestione degli imprevisti che possono manifestarsi durante il percorso.

Il programma del DRE Adventure si articola su due giornate. Il primo giorno è dedicato alla presa di contatto con la moto e allo svolgimento di esercizi tecnici per guadagnare la giusta confidenza nella guida in off-road, mentre il secondo giorno prevede un tour con tratti sia in strada sia fuoristrada, che pone immediatamente i motociclisti nelle condizioni di mettere in pratica quanto appreso sul piano didattico.

Tutti gli appuntamenti del DRE Adventure hanno come base la splendida location del Castello di Nipozzano, in provincia di Firenze. Di proprietà della famiglia dei Marchesi de’ Frescobaldi, questo castello è un luogo perfetto per vivere un’esperienza completa, che coniuga il piacere di guida sulle strade della Toscana con i suoi panorami mozzafiato e l’opportunità di scoprire le eccellenze enogastronomiche locali. Gli appuntamenti per il 2022 sono ben sei: i primi due nel mese di maggio (19-20 e 21-22 maggio), due nel mese di giugno (23-24 e 25-26 giugno) e a seguire altri due nel mese di settembre (15-16 e 17-18 settembre).

Il Team di istruttori è da sempre uno dei punti di forza dei format DRE. Anche nel caso del DRE Adventure il team, capitanato da Andrea Rossi (vincitore di categoria per due anni consecutivi del Transanatolia Rally e campione italiano di Motorally e raid TT per le bicilindriche), è composto da campioni e collaudatori ufficiali Ducati.

L’offerta

L’offerta off-road DRE Academy presenta anche la possibilità di concordare direttamente con il team DRE un corso su misura con Andrea Rossi come maestro d’eccezione, del quale il cliente potrà scegliere data, durata e livello in base alle proprie esigenze. Andrea Rossi offrirà la sua esperienza e le sue capacità in una full immersion riservata a singole persone o piccoli gruppi, al fine di trasmettere tutti i segreti della guida fuoristrada.

Ducati comunica inoltre l’inserimento in calendario di una nuova tappa del DRE Racetrack, il format per chi vuole vivere l’emozione della pista e affinare la tecnica in sella ai modelli della famiglia Panigale.

L’appuntamento è fissato per il 27-28 luglio al Mugello Circuit con un’offerta che comprende i corsi Track Evo e Track Master per migliorare abilità di guida e tempo sul giro in sella alla nuova Panigale V4 S 2022 e gli esclusivi One to One V2 e One to One V4, con cui è possibile vivere una esperienza da vero professionista grazie alla postazione individuale nel box e al rapporto diretto con l’istruttore.

Ultima modifica: 13 febbraio 2022