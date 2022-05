Ducati DesertX e Audi RS Q e-tron, spettacolo off-road in Sardegna

La nuova Ducati DesertX e Audi RS Q e-tron sono state protagoniste del primo test riservato ai media internazionali, che ha potuto contare anche sulla presenza di Danilo Petrucci, vincitore di una tappa della Dakar 2022, e dei piloti e co-piloti ufficiali Audi Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger, Carlos Sainz e Lucas Cruz.

Per celebrare questo evento il Centro Stile Ducati ha realizzato una livrea esclusiva per la DesertX ispirata a quella della RS Q e-tron. Questa moto speciale è stata guidata da Petrucci, che ha dato spettacolo insieme alla coppia Sainz/Cruz su un tracciato tecnico in fuoristrada (qui il link al video ).

Andrea Ferraresi, Direttore Centro Stile Ducati: “Quando abbiamo visto la RS Q e-tron per la prima volta non abbiamo potuto fare a meno di immaginarla in azione tra le dune e le rocce insieme alla DesertX. Questo evento ci ha dato la possibilità di farlo e abbiamo così deciso di creare una livrea esclusiva, ispirata nei colori e nella grafica al prototipo Audi. Vedere auto e moto insieme in fuoristrada è davvero un grande spettacolo. La collaborazione tra i due brand e tra i rispettivi Centri Stile in particolare è molto forte e importante”.

La DesertX è il modello con cui la Casa motociclistica di Borgo Panigale fa il suo ingresso nel segmento delle enduro di media cilindrata. La moto è progettata per affrontare l’off-road più impegnativo e per questo è dotata di ruota anteriore da 21”, posteriore da 18”, sospensioni a lunga escursione e ampia luce a terra. Spinta dal motore Testastretta 11° , DesertX garantisce una guida confortevole, facile e sicura in tutti i tipi di viaggio grazie anche alla grande cura dell’ergonomia, all’attento studio aerodinamico e all’avanzata dotazione tecnologica.

La sicurezza e le prestazioni del nuovo modello Ducati sono garantite anche dai sistemi elettronici, che rappresentano lo stato dell’arte per quanto riguarda l’ausilio alla guida. I Riding Mode disponibili su DesertX sono ben 6 (di cui due destinati all’uso off-road: Enduro e Rally) e lavorano in combinazione con i 4 Power Mode che modificano potenza e prontezza di risposta del motore.

La RS Q e-tron è il prototipo da rally realizzato da Audi per affrontare il deserto

L’ innovativa trazione elettrica con batterie ad alta tensione e convertitore di energia di cui è dotata segna un nuovo limite tecnologico su un’auto da corsa. La RS Q e-tron ha debuttato lo scorso gennaio al Rally Dakar 2022 impressionando con quattro vittorie di tappa, mentre a marzo ha ottenuto la sua prima vittoria assoluta all’Abu Dhabi Desert Challenge. Il pilota ufficiale Carlos Sainz ha sottolineato l’importanza di questo modello per il programma motorsport della Casa dei quattro anelli: “Quello che Audi ha ottenuto con questo concept è tecnicamente unico e rappresenta un vero beneficio per noi piloti. L’evento in Sardegna è stato utile per comunicare i vantaggi della trazione elettrica. Tutti i media sono rimasti impressionati”.

