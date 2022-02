CMAE, il Club Milanese Automotoveicoli dâ€™Epoca, festeggia il suo 63Â° compleanno

Il CMAE, Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca, spegne 63 candeline e si appresta a festeggiare l’importante traguardo: era infatti il 5 febbraio 1959 quando, in uno studio notarile di Monza, veniva ufficialmente sancita la nascita del Club.

Nei suoi oltre 60 anni di storia, il CMAE si è fatto promotore di numerose iniziative, volte alla valorizzazione dei veicoli storici, coinvolgendo i propri soci nelle varie attività e avvalendosi della loro passione e sostegno per una collaborazione stretta e proficua.

Grazie al costante lavoro del Club, la conoscenza e la cultura delle vetture d’epoca hanno fatto breccia nel cuore di un pubblico sempre più ampio, riuscendo a introdurre e coinvolgere negli ultimi anni giovani appassionati al mondo del collezionismo di questi gioielli d’antan.

Legato a doppio filo alla città di Milano, il CMAE si è impegnato per una partecipazione continua dei cittadini e dell’Amministrazione pubblica. Infatti, attraverso iniziative, eventi e manifestazioni che hanno visto i veicoli storici sempre protagonisti, il Club ha tenuto così fede al proprio impegno sociale di valorizzazione e diffusione della cultura del trasporto individuale e ha offerto momenti di intrattenimento per i soci e il grande pubblico.

Le parole di Lele Gioacchini, presidente del CMAE

“Festeggiare il compleanno del nostro Club ogni anno ci riempie di orgoglio. Nonostante il particolare periodo che stiamo vivendo, guardiamo con ottimismo al futuro e al nostro ricco calendario di appuntamenti. È stata per noi del CMAE una grande emozione tornare protagonisti sulle strade con i nostri eventi, in particolare con il Trofeo Milano svoltosi ad ottobre, condividendo così con tutti, gentlemen drivers e curiosi, la passione per vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo”

Dopo un 2021 in ripresa, un 2022 all’insegna della convivialità attende i soci con un nuovo calendario carico di attività e progetti promossi dal Club, pensati per condividere la passione comune per i rombi d’epoca: dagli attesi raduni a bordo dei propri veicoli storici, alla partecipazione a eventi e fiere, fino all’immancabile Trofeo Milano, giunto quest’anno alla sua XVI edizione.

Ultima modifica: 4 febbraio 2022