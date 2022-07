Carglass di espande e apre il suo primo centro diretto al Sud

Carglass, leader nella riparazione e sostituzione dei cristalli auto, annuncia l’apertura del suo primo centro diretto al Sud, in Calabria, e di due nuovi affiliati in Sardegna, proseguendo nell’ambizioso percorso di crescita territoriale volto a garantire una sempre maggiore vicinanza agli automobilisti italiani.

I nuovi centri si trovano a Reggio Calabria (in via Amerigo Vespucci 12), a Sassari (in viale Italia 76) e ad Oristano (in via Cagliari 62). Queste nuove aperture portano complessivamente a 187 i centri corporate a cui vanno a sommarsi i 63 affiliati presenti sull’intero territorio nazionale.

Le parole di Fabio Felisi, General Manager di Belron Italia

“Siamo orgogliosi di aprire il nostro primo centro diretto nel Sud Italia e di potenziare il nostro network anche in Sardegna, specialmente in una stagione, quella estiva, dove ci teniamo più che mai ad essere vicini agli automobilisti che andranno in vacanza in tutta Italia. I centri saranno contraddistinti dai nostri valori, quali la professionalità, la specializzazione e la qualità dei servizi nonché dall’impegno dei nostri fitter che sono sempre più qualificati e pronti ad intervenire per garantire la sicurezza degli automobilisti”.

I nuovi centri Carglass sono strutturati ed attrezzati per rispondere ad ogni esigenza legata ai cristalli auto. I clienti avranno a disposizione anche in questi nuovi centri un team di tecnici specializzati nella riparazione e sostituzione dei vetri auto, ma anche nella ricalibratura degli ADAS, un servizio sempre più importante per garantire la sicurezza alla guida.

Carglass, infatti, è lo specialista dell’aftermarket indipendente in grado di offrire ai clienti il più ampio servizio di ricalibratura telecamere per modelli e marche auto grazie alle tecnologie più all’avanguardia del settore, come Bosch, Hella Gutmann e asTech.

Inoltre, oltre al check-up gratuito dei cristalli, per garantire agli automobilisti un viaggio in totale sicurezza presso questi centri è possibile richiedere anche il servizio di sanificazione dell’auto a base di ozono, il cui valore di sterilizzazione negli ambienti contaminati da batteri, muffe, spore, virus ed acari è riconosciuto dal Ministero della Sanità.

Leggi ora: tutte le news Carglass

Ultima modifica: 28 luglio 2022