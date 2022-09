Benelli Week 2022, la grande festa della Casa del Leoncino

Una festa straordinaria che ha chiamato a raccolta migliaia di motociclisti con una passione sviscerata per le due ruote e per la Casa del Leoncino. Si è chiusa così la Benelli Week 2022, l’evento di sette giorni organizzato da Registro Storico e Moto Club Tonino Benelli, con la collaborazione di Benelli Q.J., che ha portato a Pesaro tantissimi appassionati di moto da ogni parte del mondo e numerosi club dedicati al brand pesarese.

Un vero e proprio bagno di folla di tanti motociclisti arrivati da ogni angolo d’Italia ma anche da Germania, Olanda, Belgio, Inghilterra, Francia, Spagna, Norvegia, Svezia, Argentina, Stati Uniti e tantissimi altri paesi, tutti per condividere il loro amore e la loro passione per le due ruote e per lo storico marchio di Pesaro.

Una grande famiglia che ha voluto riunirsi in città soprattutto per la giornata conclusiva di ieri, in cui sono tenuti due raduni: uno dedicato alle moto storiche ed uno alle moto moderne, tra cui erano presenti tantissime TRK 502 e Leoncino 800.

Due generazioni a confronto, con un unico grande amore, quello per la motocicletta. La giornata si è aperta con la tradizionale cerimonia della deposizione della corona d’alloro al busto di Tonino Benelli, durante la quale si è tenuto anche un momento di raccoglimento per le vittime del nubifragio che ha colpito le Marche, terra madre della Casa del Leoncino.

Poi tutti in sella per raggiungere il borgo di Cartoceto, dove i partecipanti hanno potuto assistere ad un eccezionale omaggio musicale dedicato alla soprano Renata Tebaldi, in onore dei 100 anni della sua nascita.

Il gran finale

A seguire, il lungo serpentone di motociclisti ha raggiunto l’immancabile Strada Panoramica di Pesaro, dove all’altezza del sesto tornante, è stato raggiunto dalle straordinarie moto da Gran Premio degli anni ’60 e ‘70 messe a disposizione dal noto collezionista pesarese Luciano Battisti, che hanno preso la testa del gruppo: in “pista” la 350 e la 500 di Jarno Saarinen a cui era dedicata questa edizione della manifestazione, la 350 di Renzo Pasolini e la 350 di Silvio Grassetti, quest’ultima guidata dal 3 volte campione del mondo Eugenio Lazzarini.

Una festa bellissima, in onore della Benelli, che come ogni anno è riuscita a chiamare a raccolta migliaia di appassionati da ogni parte del mondo.

Ultima modifica: 19 settembre 2022