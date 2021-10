Noleggio Avis e Maggiore, promozione fedeltà raddoppiando i punti premium

A sostegno del nuovo impegno di fornire ai propri clienti un’esperienza di noleggio sempre migliore, dal 15 settembre Avis raddoppia il valore del saldo spesa su tutti i noleggi effettuati entro il 31 marzo 2022 e Maggiore raddoppia i punti premium su tutti i noleggi effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre, Avis e Maggiore garantiranno ai propri clienti fedeli, anche in presenza di una riduzione di noleggio negli ultimi due anni, il mantenimento dello stesso status fedeltà raggiunto fino alla fine di giugno 2022 per quanto riguarda Avis Preferred e fino al 31 marzo 2022 per quanto riguarda Maggiore Club.

Ogni volta che un cliente Avis Preferred o Maggiore Club noleggia con il rispettivo brand, incrementa il proprio saldo valido ai fini del programma fedeltà del controvalore del noleggio effettuato. Il raddoppio del valore di noleggio aiuta i clienti a raggiungere più rapidamente i premi previsti dalle diverse soglie del programma, che comprendono ad esempio accesso a noleggi scontati, upgrade gratuiti e noleggi gratuiti per il fine settimana, saltacoda o ancora navigatore gratis.

L’adesione ad Avis Preferred e Maggiore Club è gratuita, i clienti beneficiano di premi fedeltà, servizio prioritario e sconti differenzianti in base al livello o status raggiunto. Per i clienti Avis Preferred è prevista anche la comodità del Digital check-In, grazie al quale è possibile fornire informazioni – come i dati della patente di guida – tramite il proprio smartphone già prima di giungere all’ufficio di noleggio, consentendo ad Avis di preparare il ritiro in anticipo, ma anche di limitare i contatti non necessari tra dipendenti e clienti e ridurre i tempi di attesa.

Le parole di Rita Rossi, General Manager di Avis Budget Group in Italia.

“Siamo lieti di poter premiare i nostri clienti che, anche in questi difficili mesi, hanno scelto Avis e Maggiore. Per loro, oltre a questa opportunità dedicata, la conferma che possono sempre contare sul nostro impegno verso la sicurezza, sulla nostra politica di cancellazione completamente flessibile e gratuita* e su una esperienza di noleggio più veloce e più sicura attraverso il Digital check-in”.

Leggi ora: tutte le news Avis

Ultima modifica: 5 ottobre 2021