Asta Auto d’epoca e Automobilia, allo Historic Minardi Day

Con centinaia di oggetti e una durata stimata in circa 6 ore, sarà una grande e originale asta di automobilia a livello europeo, quella in programma sabato 27 agosto durante la manifestazione Historic Minardi Day, presso l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola. Stiamo parlando di un evento unico in Italia nel settore del motorismo d’epoca, l’asta tematica “Auto d’epoca e Automobilia”, che proporrà un ricco ventaglio di auto, moto, accessori e oggettistica legata al mondo dei motori d’epoca. Infatti in occasione dell’annuale appuntamento ideato da Giancarlo Minardi, che riunisce gli appassionati di motori in Italia e all’estero, Giusti Aste e Vision Up cureranno questo importante appuntamento, unico nel suo genere, da vivere in presenza o su piattaforme mondiali.

Tra le auto che verranno proposte in vendita è da segnalare innanzitutto una bellissima Porsche con la quale il campione Andrea Mordini vinse il campionato italiano nel 2007, poi altre auto stradali sportive, e una rara moto da corsa costruita a Modena. Vi è poi una curiosità davvero particolare: un manichino da salone della rarissima Cizeta Moroder, vera gemma per intenditori.

Vi sarà poi una sezione top, con oltre 20 cimeli appartenuti al grande Tazio Nuvolari, il mantovano volante eroe icona del periodo delle corse epiche e di un modo di vivere libero e intrepido. Come anticipazione ricordiamo una lettera autografata e alcuni accessori, personali e da corsa, appartenuti ed utilizzati da Nivola. Per i collezionisti e gli appassionati è un’occasione irripetibile!

Ma l’asta sarà incentrata su una moltitudine di categorie per soddisfare collezionisti e amatori: oltre ad auto e moto verranno battuti parti di auto, accessori, automobilia, caschi, disegni, dipinti, sculture, orologi, modellini, vestiario, stampe, poster, arredi e altre varie curiosità. Si susseguiranno, per ordine di importanza, decine di lotti, diversi per tipologie e valore, ma tutti da scoprire, con vere e proprie occasioni di ottimi investimenti, oltre che, naturalmente, per appagamento della propria passione.

Da segnalare una ricca sezione bibliografica e grafica vintage, comprendente dipinti di artisti che con le loro opere hanno rappresentato questo magnifico sport, da Michael Turner, il maggiore pittore inglese del settore, a Don Pears, altra leggenda figurativa, fino agli italiani Antonio De Giusti, un autentico simbolo in Italia, e Alessandro Rasponi, l’artista contemporaneo della Motor Valley. Saranno poi presenti modelli sfiziosi delle varie scuderie, partendo da una importante collezione privata di auto a pedali storiche dall’inizio del 900 in poi, pezzi originali che hanno segnato quella che era la passione dei ragazzi dell’epoca, oggi oggetto di vero e proprio collezionismo Storico. Tra queste ricordiamo una importante auto a pedali Alfa Romeo p2 del ‘25 appartenuta alla famiglia Florio.

Tra le proposte più significative comprese nell’asta ci sarà un’importante collezione privata di Sergio Vezzali capo meccanico di Enzo Ferrari all’epoca di Villeneuve, compresa una incredibile raccolta di portachiavi storici di auto e moto. Saranno inoltre presenti cimeli di grandi piloti che hanno fatto la storia di questo sport come Schumacher (casco del ‘95, scocca e muso campione del mondo), o Alboreto (casco originale Ferrari).

Un appuntamento speciale

Ancora verranno battuti accessori e vestiario dei team, orologi sportivi e componenti d’auto di grandi scuderie e molte altre curiosità e pezzi da collezionismo per gli amanti del genere.

Un piatto ricco per gli appassionati, un’offerta ampia di opportunità originali e raffinate, scelto sia per palati sportivi che per appassionati di motori, ma anche di arte e di costume.

Appuntamento a Imola quindi sabato 27 agosto in presenza o online collegandosi a liveauctioners.com

Ultima modifica: 4 agosto 2022