L’assicurazione costa meno per chi guida auto elettrificate. In un anno difficile per le immatricolazioni di autovetture, c’è un segmento che sta crescendo ed è quello che comprende ibride ed elettriche. Nel terzo trimestre 2021 il 37,9% dei preventivi effettuati per auto nuove su Segugio.it per auto nuove è relativo a questo tipo di vetture.

La Tabella qui sotto mostra una crescita delle elettrificare di quasi il 600% rispetto allo stesso periodo del 2018. A crescere sono state anche le auto a gas (metano più GPL) ad un tasso del 9,8% sullo stesso arco temporale. In caduta libera le alimentazioni “tradizionali”, gasolio e benzina, che calano rispettivamente del 59,2% e del 22,6%.



La penetrazione delle elettrificate è diversa sul territorio, come mostrato in tabella successiva , dove si nota che: al Nord la penetrazione è superiore alla media nazionale, in particolare nel Nord Est dove si raggiunge il 45%. Leggermente sopra la media il valore per il Centro Italia (39,5%). Più basso della media nelle Isole e al Sud, dove si registrano rispettivamente il 34,2% e il 31,6%.

A livello regionale, come mostrato nella terza Tabella, si nota ancora la differenza tra Nord e Sud. In particolare, la Regione con il valore più alto è la Valle d’Aosta, dove quasi due auto nuove su tre sono elettrificate (65,6%), seguita da Trentino-Alto Adige con il 50,7% e la Liguria (49%). A chiudere la classifica troviamo tre Regioni del Sud e delle Isole: per ultima la Campania con un 29,4% di auto nuove elettrificate sul totale, preceduta da Abruzzo (31,1%) e Sicilia (33,3%).



La quarta tabella con le 10 Province con più abitanti in Italia, si evidenziano ottime “performance” nelle 2 più popolate, Roma e Milano, dove si raggiunge una penetrazione rispettivamente del 43,5% e del 45,8%. Bene anche Torino (39,8%), Brescia (42,2%) e Bergamo (43%) con valori sopra la media italiana del 37,9%. Male invece le altre 5 Province, tutte del Sud e delle Isole, in particolare Napoli e Palermo che presentano una penetrazione inferiore al 30%.

A livello assicurativo, l’Osservatorio di Segugio.it evidenzia come tra le auto nuove, quelle elettrificate siano le più economiche, con un premio RC di 329 euro, poco inferiore rispetto a quelle a benzina (333,7 euro) e ben al di sotto di quelle a gas (369,5 euro) e a gasolio (415,6 euro).

La quinta tabella sottolinea poi come questa differenza sia ancora più evidente se si considerano il premio al kilowatt e il premio sul valore nuovo dell’auto. È interessante il confronto tra i due segmenti di auto ecologiche, a gas ed elettrificate, che evidenzia come le prime siano meno convenienti dal punto di vista assicurativo. La causa è da ricercarsi nel rischio di incendio delle vetture a gas e nel fatto che spesso queste vetture percorrono un elevato numero di chilometri, con conseguente aumento del rischio di incidenti/sinistri.

Ultima modifica: 25 ottobre 2021