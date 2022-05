ASI Circuito Tricolore al centenario della Coppa Gentlemen Sardi

Era il 25 maggio 1922 quando si svolse la prima edizione della Coppa Gentlemen Sardi e oggi, a cento anni esatti, l’evento si ripete con la formula della rievocazione nata nel 2007 grazie all’Associazione Automoto d’Epoca Sardegna di Cagliari.

Quella in programma dal 13 al 15 maggio sarà un’edizione davvero speciale, tanto da rientrare nel calendario di ASI Circuito Tricolore insieme ad altre 14 manifestazioni di caratura internazionale, tutte organizzate dai Club Federati ASI con il principale obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei territori attraverso il motorismo storico dinamico abbinato a tutto ciò che il mondo ci invidia: quell’impareggiabile mix composto da eccellenze del made in Italy come le bellezze paesaggistiche e architettoniche, le proposte culturali e l’enogastronomia. Grazie al suo format, ASI Circuito Tricolore gode del patrocinio dei Ministeri del Turismo, della Cultura, delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

La Coppa Gentlemen Sardi – quarto appuntamento di ASI Circuito Tricolore dopo Valli e Nebbie (Ferrara), Gran Premio di Bari e Giro di Sicilia – ha come palcoscenico le coste e l’entroterra dell’Ogliastra ed offre ai partecipanti la scoperta di paesaggi sempre stupefacenti ed una esperienza sempre in equilibrio tra tradizione e innovazione, accompagnata dai sapori e dai profumi primaverili dell’Isola.

Partenza da Arbatax sabato 14 maggio per affrontare un percorso la cui prima tappa è il Kartodromo Is Arenadas in località Girasole, dove sono previsti i primi giochi con il cronometro. Curva dopo curva si attraversa, poi, la Sardegna meno conosciuta, la terra dei “Centenari”, visitando il villaggio nuragico “S’Ortalì e Su monti” nel territorio di Tortolì, per poi giungere a Jerzu. Domenica 15 maggio si riparte per Tertenia con la visita al Museo Civico d’Arte Moderna “Albino Manca”. Seguendo la strada costiera si raggiunge Muravera per il finale dell’evento.

Il calendario degli appuntamenti

Dopo la Coppa Gentlemen Sardi, il calendario di ASI Circuito Tricolore prevede la “Coppa della Perugina” (20-22 maggio), quindi “Sulle strade della pugliesità DOC” (2-5 giugno), “Vernasca Silver Flag” (10-12 giugno), “Motociclettando” (18-19 giugno), “Leggenda di Bassano” (23-26 giugno), “Abruzzo Gran Tour e Circuito di Avezzano” (1-3 luglio), “In moto sulle Alpi” (2-3 luglio), “Concorso d’Eleganza San Pellegrino Terme” (9-10 luglio), “Sibillini e dintorni” (24-27 agosto), “Circuito del Chienti e Potenza” (27-28 agosto) e “Giro Motociclistico di Sicilia” (29 settembre-2 ottobre).

Ultima modifica: 11 maggio 2022