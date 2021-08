ASI alla prima edizione di Sestriere Historical Car Week

ASI, riferimento nazionale per il settore del motorismo storico, patrocina e partecipa alla prima edizione di un evento estivo che si propone come vera novità nel panorama italiano e come iniziativa di promozione turistica per le montagne olimpiche piemontesi.

La nascita di “Sestriere Historical Car Week” (dal 9 al 15 agosto) rappresenta un segnale positivo da parte della Regione Piemonte, che ha già dimostrato di credere nella tutela del motorismo storico varando la Legge Regionale n. 27/2020 per la valorizzazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e di un settore strategico importante a livello economico, sociale e culturale, che in Piemonte vale oltre 120 milioni di euro l’anno di indotto.

La presenza di ASI alla “Sestriere Historical Car Week” si concretizza con l’esposizione di tre esemplari della Collezione ASI Bertone celebrativi del tratto inconfondibile della carrozzeria fondata da Nuccio Bertone: la Bertone Runabout del 1969, la Ferrari Rainbow del 1976 e la Lamborghini Countach nel suo cinquantesimo anniversario, che verrà festeggiato a Sestriere il 13 agosto insieme al suo creatore Marcello Gandini.

“Classica & Accessibile”

Altra importante iniziativa di ASI per “Sestriere Historical Car Week” è dedicata al progetto solidale “Classica & Accessibile” (nato da un’idea di Adrenaline24H): una storica Lancia Fulvia Montecarlo del 1972 dotata di comandi manuali per la guida da parte delle persone diversamente abili sarà messa a disposizione di Danilo Ragona e Luca Paiardi per una nuova esperienza nell’ambito del loro progetto “Viaggio Italia”, composto da una serie di prove e sfide per un invito a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Sarà proprio questo speciale equipaggio ad inaugurare ufficialmente “Sestriere Historical Car Week” con il suo arrivo ai 2000 metri del Colle alle 17.00 di lunedì 9 agosto.

All’interno del Palazzetto dello Sport di Sestriere è allestita la parte espositiva dell’evento (compresa la mostra ASI Bertone), mentre nella centrale piazza Fraiteve sono previsti talk e conferenze a tema con ospiti d’eccezione come il già citato Marcello Gandini. Durante la settimana, inoltre, si susseguiranno eventi dinamici di club e associazioni che hanno già inserito Sestriere tra le mete estive preferite.

