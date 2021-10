Arriva Gran Turismo 7: il videogame con oltre 400 auto

Il 4 marzo 2022 uscirà il nuovo capitolo di una delle serie di videogame più note e amate dagli appassionati di auto. Parliamo di Gran Turismo 7, che sarà disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5.

L’annuncio della data di uscita è stato accompagnato da un video nel quale il game director Kazunori Yamauchi ha spiegato un po’ di dettagli del gioco e, soprattutto, ha parlato di alcune delle auto che sarà possibile selezionare. In Gran Turismo 7 ci saranno oltre 400 auto e non solo il numero risulta eccezionale, ma anche il fatto che i modelli replicati nel mondo virtuale provengono dal passato, dal presente e addirittura dal futuro.

In Gran Turismo 7 ci sono modelli iconici come la Ferrari 250 GTO del 1962 (l’auto più bella del mondo), la Mercedes-Benz CLK LM, la Toyota 2000GT del ’67, Pontiac Trans Am, Honda NSX o la Jaguar E-Type. Ma anche appunto concept car modernissime, come la Lamborghini V12 Vision Gran Turismo o la Mazda RX-Vision GT3 Concept, solo per citare qualcuno dei tantissimi modelli.

Qui sotto il video che anticipa l’uscita di Gran Turismo 7:

Ultima modifica: 27 ottobre 2021