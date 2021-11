Al via la ECOdolomitesGT 2021

E’ partita da Primiero San Martino di Castrozza, (TN), la ECOdolomitesGT 2021, competizione di regolarità riservata alle vetture “ecologiche”.

Due le gare che vengono disputate: l’e-rally di regolarità e consumo riservato alle sole vetture elettriche valevole per l’International FIA E-Rally Regularity Cup 2021 e l’ecorally di regolarità per tutte le alimentazioni alternative – ibride, elettriche, GPL, metano e biometano – valevole per il Campionato Italiano ACI-Sport Green Challenge Cup.

Le vetture in gara si ritrovano giovedì mattina dalle 9.30 in piazza del Municipio, che ospita l’EDGT Charge-Park, quartier generale dell’evento motoristico e sede del charge park, dove le auto elettrificate possono “fare il pieno” di energia elettrica da fonti rinnovabili. Gli equipaggi saranno impegnati fino alle 14.30 con le verifiche tecniche e amministrative, mentre la partenza della prima vettura è prevista per le ore 17, seguiranno tutte le restanti auto in gara a un minuto l’una dall’altra.

Il percorso, che parte e torna da Primiero San Martino di Castrozza spingendosi fino ad Ortisei e tocca suggestivi angoli delle Dolomiti in Trentino, Veneto e Alto-Adige, è suddiviso in 4 semitappe per 413 chilometri totali, con un massimo di circa 200 chilometri tra una ricarica e l’altra per le auto elettriche. 8 le prove speciali per un totale di 157 chilometri, durante le quali i driver dovranno cimentarsi per mantenere le specifiche medie imposte dai regolamenti.

Sabato 27 novembre sarà la giornata conclusiva della manifestazione. La prima vettura taglierà il traguardo alle 12.00, nel centro della Frazione Fiera di Primiero, in prossimità dell’EDGT Charge-Park. Pubblicazione della Classifica Finale on-line @ www.ECOdolomitesGT.org nella stessa giornata alle 19.00. Cerimonia di premiazione alle 21.00 al Palazzo delle Miniere di Primiero San Martino di Castrozza.

Si tratta dell’ultima tappa di entrambi i campionati 2021, l’internazionale FIA e il nazionale ACI-Sport e vi si decideranno, quindi, i vincitori assoluti.

Il centro di Primiero San Martino di Castrozza per l’occasione si trasforma anche in esposizione. Gli appassionati di auto, motori e mobilità sostenibile, oltre ad assistere a partenza e arrivo, potranno vedere da vicino le auto in Piazza del Municipio giovedì a partire dal mattino fino alla partenza delle ore 17 così come venerdì dalle 9 e sabato dalle 12, quando le vetture taglieranno il traguardo, per poi rimanere parcheggiate fino al termine della cerimonia di premiazione.

Auto in gara e Road book

Alle competizioni possono prendere parte vetture omologate per la normale circolazione stradale, purchè alimentate con propulsioni e carburanti alternativi. Ogni equipaggio è formato da due persone in possesso di patente di guida e di certificato idoneo all’attività sportiva non agonistica.

“Per partecipare non è necessario essere piloti – spiega Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del CHRISTOF RaceBioConcept Team & BioDrive Academy, co-organizzatore – la gara è aperta a tutti, anche se richiede attenzione e impegno in quanto il percorso da seguire e i tempi da rispettare sono indicati nel Road Book, il navigatore cartaceo utilizzato nelle competizioni di regolarità.”

I premi

I concorrenti verranno premiati con punti validi per i due prestigiosi Campionati, FIA e Aci Sport, mediante trofei ricavati dagli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia del 2018, naturalmente e artigianalmente scolpiti nella medesima forma estetica delle dolomiti stesse: un modo per omaggiare i luoghi in cui si svolge la manifestazione e ricordare una locale conseguenza del cambiamento climatico.

Oltre ai premi di rilevanza “federale” – ossia dedicati ai primi tre piazzamenti nelle rispettive gare di campionato FIA e ACI-Sport – e ad alcuni ulteriori specifici premi o riconoscimenti speciali, l’organizzazione conferirà, nella Classifica Internazionale FIA, l’ECOdolomitesGT – Tesla Club Italy Special Prize, dedicato ai migliori piazzamenti generali tra i membri del Tesla Club Italy: il 1° Club Tesla d’Italia aderisce infatti ufficialmente alla manifestazione.

Nella Classifica nazionale ACI-Sport – allargata, oltre alle elettriche, anche alle vetture ibride a gpl, metano e biometano – verrà conferito, invece, l’ECOdolomitesGT – Ecoverso Special Prize, dedicato ai partecipanti alla manifestazione membri dell’Associazione di eco-drivers Ecoverso.

Su una classifica basata sul consumo assoluto, verrà anche conferito l’ECOdolomitesGT – Evolution Team Special Prize, realizzato in collaborazione con quest’ultima associazione.

Gli Ecorally

L’ECOdolomitesGT, promosso da Christof RaceBioConcept Team – BioDrive Academy & ECOmove, rientra nella categoria degli Ecorally, competizioni nate nel 2006 con il 1°EcoRally Roma – San Marino.

Queste discipline – spiegano gli organizzatori – oltre a sperimentare sul campo le prestazioni delle auto a basso impatto ambientale, hanno gettato, nel tempo, le basi per regolamentare a livello nazionale e internazionale tutte le gare con vetture “ecologiche”, fino ad arrivare, alle famose FIA Formula-E® e FIA Formula Extreme-E®, oltre che ad altre competizioni automobilistiche con vetture a GPL, metano, biometano, bioetanolo e biodiesel e/o mosse da propulsioni ibride o esclusivamente elettriche.

Ultima modifica: 25 novembre 2021