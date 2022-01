Shad, la gamma di valige, borse e accessori moto per il 2022

Shad, specialista valigeria per moto, presenta le novità per il 2022. In particolare dedicate a Terra, la gamma di valige in alluminio lanciate sul mercato nel corso del 2021 e che hanno riscosso un immediato ed importante successo tra i sempre più numerosi appassionati del mondo Adventure. La novità di gamma per il 2022 è rappresentata dalla nuova borsa TR40. Ma non solo, perché Shad ha presentato altre due importanti novità nel settore Sport Touring con le borse E48R in ABS e il nuovo porta smartphone X-Frame ad arricchire la gamma degli accessori dedicate a motociclisti e scooteristi.

TR40

Shad continua il suo percorso di sviluppo di prodotti dedicati al crescente mondo Trail-Adventure. Dopo il lancio di successo della gamma Terra nel 2020, con le prime valigie in alluminio, e l’arrivo nel 2021 della versione Black Edition, la nuova stagione vedrà l’arrivo sul mercato delle borse Terra TR40, progettate per i percorsi più impegnativi in fuoristrada.

TR40 sono un set di borse da sella impermeabili realizzate in materiale di alta qualità resistente ai raggi UV e all’abrasione, oltre che completati da una borsa interna rimovibile. Queste borse possono essere montate sulla moto con una chiave, utilizzando lo stesso sistema di montaggio della gamma in alluminio, il 4P System, offrendo un plus di resistenza e sicurezza.

E48SR in ABS

Tra i prodotti in arrivo nella prossima stagione, Shad presenta la nuova borsa progettata per le moto Naked e Sport Touring: la E48SR. Questo nuovo progetto esprime un design moderno e leggero, prestando particolare attenzione all’estetica. La borsa E48SR è realizzata in ABS (Hardshell) e utilizzerà il sistema di fissaggio integrato SR di Shad. Una cerniera con chiusura di sicurezza, scomparti e la borsa interna, di serie, completano E48SR e ne migliorano l’impermeabilità.

Il porta smartphone

Shad apporta migliorie nella propria linea di Smartphone Holder rinnovando l’estetica e la leggerezza. Per la nuova stagione arriva il nuovo X-FRAME, un sistema veloce, sicuro e moderno per trasportare il cellulare sulla moto o sullo scooter.

Come per gli altri porta-cellulari Shad, il nuovo X-FRAME sarà proposto in due versioni. Da fissare al manubrio o allo specchietto retrovisore. Grazie ai nuovi prodotti Shad offre un plus di durata e funzionalità di questi top seller di gamma.

Leggi ora: la nuova Ducati DesertX

Ultima modifica: 4 gennaio 2022