Puma partner di Alfa Romeo F1 Team Orlen

Alfa Romeo F1 Team Orlen, l’ultimo ingresso nella Puma family, ha una storia di lunga data nel motorsport, combinata con un’entusiasmante coppia di piloti in Formula 1 per il 2022. Puma supporterà il team con le ultime innovazioni e tecnologie nell’abbigliamento da gara offrendo tessuti superleggeri con una vestibilità personalizzata per gli atleti, dalle tute ai boots.

“C’è un grande potenziale nell’abitacolo dell’Alfa Romeo F1 Team Orlen. Siamo felici di supportare Zhou Guanyu come primo pilota cinese di Formula 1. La sua partecipazione è una pietra miliare importante per spingere ulteriormente questo sport nel suo paese d’origine”, ha affermato James Clark, Head of Sports Marketing Motorsport di Puma. “Inoltre, è un piacere continuare a lavorare insieme a Valtteri Bottas, che fa già parte della Puma Family dal 2017.”

Oltre all’abbigliamento da gara realizzato su misura per le esigenze del pilota nell’abitacolo, Puma si assicurerà anche che la crew dell’Alfa Romeo F1 Team Orlen operi ai massimi livelli sia in pista che durante la preparazione per il weekend di gara, supportando il team con le collezioni training.

Per completare il pack, Puma fornirà le calzature all’Alfa Romeo F1 Team Orlen: il team indosserà le sneakers del brand a bordo pista come parte del travel gear, mentre si muoverà per il mondo durante la stagione 2022.

Le parole di Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo F1 Team Orlen.

“Diamo il benvenuto a braccia aperte a Puma nella famiglia Orlen dell’Alfa Romeo F1 Team. Come il nostro team, il loro marchio ha una lunga e orgogliosa storia nello sport ed è diventato sinonimo di qualità e innovazione. Ci aiuteranno ad aumentare le performance, non solo consentendo ai nostri piloti e alla nostra crew di allenarsi e gareggiare con l’attrezzatura più recente, adattata alle loro esigenze, ma anche incentivando i loro sforzi di ricerca e sviluppo per fornire prodotti sempre migliori”.

Ultima modifica: 21 marzo 2022