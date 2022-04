Bullock additivi, il nuovo trattamento per DEF/AdBlue

La linea completa Bullock additivi per carburante, si arricchisce del nuovo trattamento per DEF/AdBlue. Si tratta di un innovativo prodotto specifico per tutti i motori di auto, furgoni e camion alimentati a gasolio di ultima generazione dotati di catalizzatore SCR e che quindi necessitano dell’utilizzo di DEF/AdBlue. U

tilizzato con regolarità evita la formazione di depositi salini e incrostazioni sull’iniettore del DEF/AdBlue posto nell’impianto di scarico, favorendone il funzionamento e la durata. Migliora il getto dell’iniettore DEF/AdBlue per una vaporizzazione ottimale. In questo modo non solo si riducono i consumi, ma anche i costi di manutenzione.

Modalità d’uso: versare il prodotto nel serbatoio del DEF/AdBlue, 100 ml di prodotto trattano 10 litri di DEF/AdBlue.

Prezzo consigliato 13,52 euro

Bullock additivi, una linea completa di innovativi additivi per carburante

Una gamma di 14 additivi, per benzina, diesel, ibrido e GPL, che portano con sé nel mondo dei motori tutti i valori del marchio: innovazione, performance, protezione, qualità, affidabilità e sicurezza.

La gamma completa comprende prodotti suddivisi in base all’azione Preventiva, Risolutiva e Migliorativa, caratterizzate ciascuna da una tecnologia specifica per tipologia di prodotto, ingredienti vincenti per garantire all’auto prestazioni ottimali e una guida sicura e affidabile.

Fanno parte della gamma: Trattamento multifunzione Diesel e Trattamento multifunzione BENZINA; Trattamento motori ibridi; Trattamento anti-gelo Diesel; Trattamento per DEF/AdBlue*; Stabilizzatore carburante; Trattamento FAP; Pulitore iniettori Diesel e Pulitore iniettori Benzina; Pulitore completo Diesel e il Pulitore Completo Benzina; Pulitore Completo GPL e infine a completare la vasta proposta di additivi il Professional Diesel e il Professional Benzina.

Ultima modifica: 15 aprile 2022