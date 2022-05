Arexons, Svitol Bike è sponsor tecnico del Giro d’Italia Under 23

Tutti in sella. Arexons, azienda italiana da quasi 100 anni leader nei prodotti per il fai da te, la cura e la manutenzione dell’auto e l’industria, annuncia che la linea Svitol Bike sarà Sponsor Tecnico dell’edizione 2022 del 45° Giro d’Italia Giovani Under 23.

Il Giro d’Italia Giovani U23 è considerato l’appuntamento di ciclismo giovanile più importante al mondo, sfida e palcoscenico per i migliori atleti, aziende e territori. L’edizione del 2022, in programma dall’11 al 18 giugno, vedrà impegnate 35 squadre, su 7 tappe in 6 Regioni diverse d’Italia; una carovana di 700 persone che darà spettacolo sulle strade d’Italia, passando per i Borghi storici fino ai Comuni più moderni.

In qualità di sponsor tecnico della manifestazione, Arexons fornirà ai team di meccanici, agli atleti, ai giornalisti e al personale impegnato nell’evento una selezione dei prodotti della gamma Svitol Bike, la linea completa di formulazioni performanti e all’avanguardia dedicata al mondo del ciclismo e progettata per rispondere a tutte le esigenze di manutenzione di biciclette ed e-Bike. La gamma si compone di un detergente, un super sgrassatore e tre diverse tipologie di lubrificanti. A garantire le elevate performance dei lubrificanti Svitol Bike è la loro moderna formulazione: contengono infatti microparticelle ceramiche che si depositano sulla superficie del metallo assicurando la massima adesione e adattamento alle microrugosità della superficie.

Infine, Arexons metterà a disposizione del pubblico presente dei sample dei prodotti della linea Svitol e della gamma Fulcron Igienizzanti, ideali per igienizzare ogni tipo di superficie, dalla pulizia profonda degli ambienti domestici e dei piani di lavoro fino alla disinfezione delle mani.

Le parole di Mario Patrick Parenti, Amministratore Delegato di Arexons

“Il Giro D’Italia Under 23 rappresenta un appuntamento sportivo che, tramite uno spirito agonistico, giovane e combattivo, è capace di raccontare a livello internazionale la cultura del nostro Paese. Per questo motivo, siamo orgogliosi di far parte di questa importante manifestazione con il nostro storico marchio Svitol e la nuova linea Svitol Bike, che con le sue elevate performance è l’alleato perfetto per garantire le migliori prestazioni per tutti i ciclisti coinvolti nella gara”.

Ultima modifica: 31 maggio 2022