Tour fabbrica Ferrari, come organizzare e prenotare la visita

Non tutti sanno che la storica fabbrica “Ferrari” di Maranello è aperta al pubblico per delle visite guidate e per far conoscere ad appassionati e gente comune, la produzione automobilistica di questo marchio famoso in tutto il mondo. Per visitare la fabbrica della Rossa, occorrono poche regole che riguardano l’organizzazione e la prenotazione.

Come organizzare la visita guidata

Il Museo Ferrari di Maranello offre ai visitatori l’opportunità di effettuare un esclusivo tour panoramico in navetta lungo la Pista di Fiorano, percorrendo anche il viale Enzo Ferrari che si trova all’interno della Fabbrica.

Una guida specializzata del Museo illustrerà, sia in italiano che in inglese, le caratteristiche e i contenuti del circuito della Ferrari, dove dal 1972 si sono svolti i primi test delle vetture da competizione e stradali. Verrà spiegata anche l’origine della Cittadella Ferrari, che rappresenta il cuore degli Stabilimenti e dove vengono prodotte tutte le vetture del Cavallino.

Di particolare interesse appariranno le strutture architettoniche realizzate da celebri architetti come Renzo Piano, Massimiliano Fuksas, Jean Nouvel, Marco Visconti e Luigi Sturchio. Altrettanto interessante sarà visitare la parte storica, accuratamente conservata, a partire dall’androne di ingresso la cui costruzione risale al 1947 e che da allora è rimasto lo stesso. Durante il tour, non sarà consentito scendere dalla navetta, né fare foto o riprese.

Bisogna ricordare inoltre, che in ottemperanza alla normativa vigente e prevista dal decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso e l’utilizzo delle navette.

Come funziona la prenotazione

Per partecipare al tour, sempre possibile fino ad esaurimento posti, bisognerà effettuare la prenotazioneaccedendo al sito del Museo, quindi acquistare on-line prima il biglietto d’ingresso al Museo, attendere conferma e codice di prenotazione inviati via e-mail e perfezionare l’acquisto per il tour in navetta. È consigliabile accertarsi della disponibilità di posti sulla navetta alla data scelta, prima di effettuare l’acquisto dei biglietti di ingresso al Museo.

Date di visita del Museo e tour dovranno coincidere nello stesso giorno. Sull’orario, si precisa che la visita al Museo potrà essere effettuata liberamente entro l’orario di apertura, mentre per il tour in navetta sono previste 2 partenze al giorno, alle ore 12:30 e alle 13:30, davanti all’ingresso del Museo.

Il programma sarà soggetto a modifiche e/o annullamento, in caso di impegni della Pista di Fiorano e della Fabbrica, che potranno essere comunicati anche all’ultimo momento.

Ultima modifica: 15 maggio 2022