Le principali fiere di auto da non perdere nel 2022

Nonostante le crisi pandemiche e diplomatiche internazionali, c’è da dire che il mondo degli eventi legati all’auto non dorme mai. L’elenco prende in considerazione alcuni degli eventi confermati finora ma è in costante aggiornamento.

Le date di tutte le fiere auto

Il grande assenteper il 2022 è sicuramente il Salone di Ginevra, cancellato per motivi legati alla pandemia (e alle conseguenti restrizioni per i viaggi internazionali) e alla crisi dei chip che sta occupando gli sforzi organizzativi delle Case.

Ecco l’elenco di tutte le fiere auto previste per il 2022:

CES di Las Vegas (5-8 gennaio 2022)

Tokyo Auto Salon (14-16 gennaio 2022)

Washington D.C. Auto Show (19-30 gennaio 2022)

Rally Montecarlo Historique (27 gennaio-2 febbraio 2022)

Chicago Auto Show (12-21 febbraio 2022)

The ICE St.Moritz (26 febbraio)

Coppa delle Alpi (9.12 marzo 2022)

Retromobile Parigi (16-20 marzo 2022)

Retroclassic Stoccarda (17-20 marzo 2022)

Techno Classica Essen (23-27 marzo 2022)

Coppa Milano-Sanremo (31 marzo-2 aprile 2022)

Formula E, E-Prix Roma (9-10 aprile 2022)

Yougngtimer StyleFest (9-10 aprile 2022)

Salone New York (15-24 aprile 2022)

Salone Pechino (21-30 aprile 2022)

Automotoretrò Torino (21 aprile-1maggio 2022)

Gran Premio di Monaco Historique (13-15 maggio 2022)

Concorso d’Eleganza Villa d’Este (20-22 mggio 2022)

1000 Miglia (15-18 giugno 2022)

Milano Monza Motor Show (15-19 giugno 2022)

Goodwood Festival of Speed (23-26 giugno 2022)

Pebble Beach (21 agosto 2022)

NAIAS 2022 (14-25 settembre 2022)

Goodwood Revival (16-18 settembre 2022)

Salone di Parigi (17-23 ottobre 2022)

Auto e Moto d’Epoca (20-23 ottobre 2022)

Saltando gli appuntamenti che si sono già tenuti, vediamo i prossimi, soprattutto quelli più importanti e da non perdere sia italiani che europei.

Coppa delle Alpi, 9-12 marzo

La competizione invernale di regolarità per auto storiche è un tour esclusivo tra le Alpi di Italia, Austria e Svizzera. La prima gara valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 prevede un percorso lungo i confini dei tre Paesi con partenza a Brescia e arrivo a Bressanone dopo aver attraversato località come Bormio, St. Moritz e il Passo del Brennero.

Retromobile Parigi, 16-20 marzo

Retromobile è una delle fiere auto più importanti a livello europeo per gli amanti dei veicoli d’epoca. Nella cornice del Porte de Versailles Exhibition Centre, ci sono espositori di auto e moto storiche, fornitori di pezzi di ricambio e aziende legate al mondo d’epoca, tra cui le officine specializzate nei restauri.

Non mancano nemmeno i club privati e fiere auto speciali per gli iscritti. Tra i circa 400 espositori confermati ci sono Lamborghini, BMW Sauber, Mercedes, Pirelli e Goodyear.

Techno Classica Essen, 23-27 marzo

La città tedesca di Essen ospita un’altra delle fiere auto per le vetture storiche, con modelli a due e quattro ruote, ricambi, raduni tra club ed eventi speciali. I numeri pre-pandemia (edizione 2019) sono sicuramente interessanti e parlano di 1.250 espositori, 2.700 auto in vendita e oltre 190.000 spettatori da 46 Paesi.

Chiaramente, queste cifre saranno fortemente contenute a causa delle varie restrizioni ai viaggi, ma c’è da credere che la rassegna resti comunque un punto di riferimento per gli appassionati.

Coppa Milano-Sanremo 31 marzo – 2 aprile

A 116 anni dalla disputa della prima edizione torna la rievocazione storica che parte dall’Autodromo di Monza. Le auto partono dal circuito e si dirigono verso il Principato di Monaco in un percorso di 700 chilometri tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Le auto costruite tra il 1906 e il 1990 prendono parte a circa 90 prove cronometrate, oltre a 6 prove di velocità media.

Formula E, E-Prix di Roma 9-10 aprile

Si tratta della prima tappa europea dell’ottava stagione della Formula E, il campionato FIA dedicato ai bolidi elettrici. Le monoposto “danno la scossa” alle vie di Roma con due giorni di gare aperte al pubblico e trasmesse in televisione (al momento deve ancora essere annunciato ufficialmente il broadcaster per la stagione 2022). Nell’edizione 2021 a trionfare sono stati Jean-Eric Vergne su DS in gara 1 e Nick Cassidy su Virgin in gara 2.

Automotoretrò Torino, 21 aprile- 1° maggio

Inizialmente prevista per febbraio 2022 l’edizione di Automotoretrò 2022 è stata spostata in primavera, causa covid. Dal 1983 il salone torinese è dedicato al motorismo storico e propone un’ampia selezione di modelli del passato a due e quattro ruote. Tra i padiglioni del Lingotto Fiere auto di Torino si possono ammirare veicoli storici firmati Fiat, Lancia, Mercedes, Porsche, Alfa Romeo e tanti altri marchi, incluse le moto d’epoca ad opera di Ducati, Moto Guzzi e Lambretta.

1000 Miglia, 15-18 giugno

I motori della 1000 Miglia si riaccendono a Brescia, sede della partenza e dell’arrivo delle quattro tappe previste per questa 40a edizione. Dopo un primo percorso programmato tra la provincia lombarda e Cervia-Milano Marittima, gli equipaggi si dirigono a Roma passando per San Marino e l’Appennino umbro. Segue la tappa da Roma a Parma e il ritorno a Brescia nella giornata di sabato 18 giugno.

Milano Monza Motor Show 15-19 giugno

L’esposizione “Open-Air” si svolge tra le vie di Milano e vede la partecipazione di decine di Case automobilistiche. Il Milano Monza Motor Show è aperto al pubblico e dà la possibilità di vedere di persona auto, moto, prototipi e veicoli storici. Non mancano focus e tavole rotonde anche sul tema della nuova mobilità.

Salone di Parigi 17-23 ottobre

Il 2022 è il momento della capitale francese che accoglie un Salone dalla formula rinnovata.

Non sono ancora state comunicate le prime informazioni ufficiali, ma è probabile che, proprio come accaduto in Baviera, l’esposizione e i test-drive delle vetture si snodino tra i padiglioni e le vie di Parigi.

Insieme al Mondial de l’Automobile (il nome ufficiale del Salone di Parigi) si tiene anche Equip Auto, una rassegna dedicata ai professionisti in programma dal 18 al 22 ottobre.

Auto e Moto d’Epoca, 20-23 ottobre

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di auto e moto d’epoca. Il Salone di Padova raduna oltre 5.000 modelli in vendita, e anche pezzi di ricambio originali e altri oggetti da collezione (come modellini e accessori vintage) legati al mondo dei motori.

I biglietti sul sito ufficiale.

Ultima modifica: 6 marzo 2022