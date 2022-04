Eventi auto 2022, tutti quelli da non perdere a maggio

Nonostante le crisi pandemiche e politiche internazionali, si precisa che il mondo degli eventi legati all’automotive non conosce tregua. Di seguito ecco l’elenco dei principali eventi automobilistici che si terranno questo mese di maggio 2022.

Le date dei principali eventi auto di maggio 2022

In questo 2022 il grande assente è stato sicuramente il Salone di Ginevra, cancellato per motivi legati alla pandemia (e alle conseguenti restrizioni per i viaggi internazionali) e alla crisi dei chip che sta occupando gli sforzi organizzativi dei Costruttori.

Ecco l’elenco delle principali fiere auto previste per il mese di maggio 2022:

Automotoretrò Torino (21 aprile-1maggio 2022)

Gran Premio di Monaco Historique (13-15 maggio 2022)

Concorso d’Eleganza Villa d’Este (20-22 maggio 2022)

Automotoretrò Torino, 21 aprile- 1° maggio

La manifestazione era inizialmente prevista per febbraio 2022, l’edizione di Automotoretrò 2022 è stata poi spostata in primavera, causa covid. Il salone torinese, dal 1983 è dedicato al motorismo storico e propone un’ampia gamma di modelli del passato a due e quattro ruote. Facendo un giro tra i padiglioni del Lingotto Fiere auto di Torino si potranno quindi ammirare veicoli storici firmati Fiat, Lancia, Mercedes, Porsche, Alfa Romeo e tanti altri marchi, incluse le moto d’epoca di marchi come Ducati, Moto Guzzi e Lambretta.

Gran Premio di Monaco Historique, 13-15 maggio

Il Gran Premio di Monaco è dedicato alle monoposto storiche e accompagnada 13 edizioni il circuito di Formula 1 più importante della stagione. Nel corso di questa manifestazione, le vetture da corsa e le Formula 1 d’epoca più esclusive della storia partecipano a prove libere e a qualifiche e gare nel corso del fine settimana.

L’evento si svolge nel Principato di Monaco ed è aperto a tutti previo pagamento di un biglietto (per info consultare il sito).

Concorso d’Eleganza Villa d’Este, 20-22 maggio

Il Concorso d’Eleganza è organizzato da BMW Italia e vede la partecipazione dei veicoli d’epoca più prestigiosi a livello globale. I modelli esposti e presentati a Cernobbio sul Lago di Como vengono esaminati da un’esclusiva giuria al termine di una “tre giorni” aperta anche al pubblico di appassionati.

Al Grand Hotel Villa d’Este, insieme alle auto del passato, si celebrano anche le vetture più esclusive del presente. Nell’edizione 2021, ad esempio, è stata mostrata in anteprima mondiale la Rolls-Royce Boat Tail da 20 milioni di euro.

L’evento si svolge a Cernobbio e per tutte le info basta consultare il sito.

Gli altri eventi di maggio

1-Auto in Villa e 9° raduno FIAT 500 Città di Thiene si svolgerà dal 28 al 29 maggio 2022 aThiene (VI) e possono partecipare tutti coloro che posseggono una Fiat 500 d’epoca.

A Sora, in provincia di Frosinone, nel Lazio, si svolgerà anche quest’anno il raduno riservato agli amanti della mitica Fiat 500, Derivate, Abarth, Giannini, nonché di auto e moto d’epoca. Si tratta del primo evento di questo tipo nel centro Italia a Sora (Ciociaria) per le Abarth. Il programma della manifestazione con la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito dell’Associazione Vita Ciociara. La manifestazione si terrà con ogni probabilità intorno al 21 maggio, ma per maggior sicurezza, meglio consultare il sito con le nuove date. Si suggerisce la verifica sul sito ufficiale dell’evento.

A Vercelli, in Piemonte, si terrà il raduno auto e moto d’epoca in piazza Cavour il 10 maggio 2022. Ci saranno riconoscimenti speciali per i possessori della storica Lambretta. La manifestazione si è tenuta in passato il 10 maggio, non si sa se si terrà in questa data anche nell’anno in corso. Si suggerisce di verificare sul sito ufficiale dell’evento.

Ad Udine, in Friuli Venezia Giulia, presso il Piazzale dei Tigli si terrà il 5° Raduno Veicoli d’Epoca Fiumicello. Iscrizioni (con colazione) e concentramento dalle ore 8.00 alle 10.00; Alle 10.15 Partenza via Borgo S.Antonio Cervignano del Friuli “San Giorgio di Nogaro” Carlino; Alle 11.00 Sosta a Marano lagunare visita alla riserva naturale Valle Canal Novo buffet di benvenuto; Alle 13.00 Ripartenza verso “Muzzana del Turgnano” Palazzolo dello Stella, Lignano Sabbiadoro passerella lungomare: Alle 13.45 Arrivo a Lignano Pineta e sosta pranzo, Premiazioni Saluti ai convenuti. La manifestazione si è tenuta in passato il 5 maggio, è bene però controllare la conferma della data, sul sito ufficiale del raduno.

Da Brescia, in Lombardia, partirà la storica mille miglia “museo viaggiante dell’automobile” che si snoderà per le strade di mezza Italia, fino a Roma e ritorno (i due tappe). La manifestazione raduna le più belle auto d’epoca di tutti i tempi. In totale le auto partecipanti percorreranno 1600 km ovvero 1000 miglia. La manifestazione si è tenuta in passato dal 16 al 19 maggio, ma sarà meglio controllare sul sito ufficiale se sono confermate le stesse date anche per quest’anno.

EVENTI B2B

Alle manifestazioni sopra dette, si aggiungono anche altri eventi maggiormente rivolti ad un pubblico B2B.

Transpotec Logitec 2022

In programma per giugno 2021, Transpotec Logitec era stato annullato e riprogrammato per quest’anno. L’edizione 2022 di Transpotec Logitec quindi si terrà alla Fiera Milano dal 12 al 15 maggio 2022.

Automotive Dealer Day 2022

Il calendario degli eventi automotive dice sì anche all’Automotive Dealer Day, la manifestazione dedicata al settore della distribuzione automobilistica. L’evento si terrà presso Fiere di Verona dal prossimo 17 al 19 maggio 2022.

Autopromotec 2022

Dopo la cancellazione dell’edizione 2020, Autopromotec 2022 si terrà a Bologna dal 25 al 28 maggio. Come per tradizione, la fiera sarà incentrata su una delle categorie merceologiche più quotate e forti sul mercato, quella dell’aftermarket, ovvero ricambi, componenti e car service.

LA MANOVELLA del Fermano

Si tratta di un evento che si snoderà per diverse date nel corso del mese di maggio:

7/8 Maggio 2022 – RADUNO ALFA “Adrenalina Pura” – (in collaborazione con i Club “Antiche Ruote” e “Scuderia Marche”)

– RADUNO ALFA “Adrenalina Pura” – (in collaborazione con i Club “Antiche Ruote” e “Scuderia Marche”) 15 Maggio 2022 – PASSEGGIATA IN AUTO D’EPOCA

– PASSEGGIATA IN AUTO D’EPOCA 28 Maggio 2022 – SEDUTA DI OMOLOGAZIONE (in collaborazione con il club SCUDERIA MARCHE)

– SEDUTA DI OMOLOGAZIONE (in collaborazione con il club SCUDERIA MARCHE) 27-29 Maggio 2022 – “Circuito CITTÀ DI COLLECCHIO” (solo spider e Barchette d’epoca) – in collaborazione con il club “Historic Team Club”

Ultima modifica: 25 aprile 2022