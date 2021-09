Dove e come controllare la scadenza del bollo auto

Il bollo non è altro che la tassa sul possesso dell’auto e in caso di mancato o ritardato pagamento si viene sanzionati. Di seguito una breve guida utile su tutto quello che c’è da sapere riguardo alla scadenza del bollo auto e al suo pagamento.

Come controllare la scadenza del bollo auto

La tassa automobilistica è annuale e il controllo della scadenza del pagamento può avvenire visionando la ricevuta di pagamento dell’anno precedente, dove sono riportate le date di inizio e di fine validità. In alternativa, si può visitare il sito dell’ACI o dell’Agenzia dell’Entrate: sarà sufficiente riportare le informazioni richieste dal sito per scoprire la data di scadenza e sapere se è già trascorsa.

Si può chiedere la scadenza del bollo anche all’ACI: basterà recarsi all’ufficio più vicino o in un’agenzia di pratiche auto. In genere il bollo si può pagare alla scadenza ma anche entro il mese successivo come dal prospetto che segue:

bollo scaduto a luglio 2021 : pagamento dal 1° agosto al 1° settembre 2021;

: pagamento dal 1° agosto al 1° settembre 2021; bollo scaduto a agosto 2021 : pagamento dal 1° al 30 settembre 2021;

: pagamento dal 1° al 30 settembre 2021; bollo scaduto a settembre 2021 : pagamento dal 1° al 31 ottobre 2021;

: pagamento dal 1° al 31 ottobre 2021; bollo scaduto a dicembre 2021: pagamento dal 1° al 31 gennaio 2022.

La Lombardia e il Piemonte, prevedono l’esenzione del bollo per cinque anni dall’immatricolazione delle auto elettriche. Agevolazioni anche per le ibride (da controllare sui siti istituzionali regionali).

Pagamento bollo auto: dove e quando

Il pagamento del bollo può essere fatto presso una sede ACI, alla posta, ad un’agenzia di pratiche auto, alle ricevitorie e tabaccherie abilitate e, infine, presso gli istituti bancari preposti (anche tramite ATM).

L’imposta si può pagare anche comodamente da casa, sfruttando i servizi di internet banking o, anche questa volta, attraverso il sito dell’ACI. Di seguito tutti i metodi di pagamento per il bollo 2021:

Home Banking (online)

punti vendita Sisal e Lottomatica

Poste Italiane (online o tramite gli uffici postali)

domiciliazione bancaria con sconto 15% (valida solo per alcune regioni)

presso gli sportelli ATM abilitati

sul sito dell’ACI mediante il servizio pagoBollo

da IO, l’app dei servizi pubblici

tramite Satispay

sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Utilizzando i pagamenti elettronici come bancomat, carta di credito o Satispay presso i negozi fisici, è possibile ottenere un rimborso del 10% sul bollo auto 2021, fino ad un massimo di 15 euro grazie all’iniziativa Cashback introdotta dal Governo italiano.

Ultima modifica: 10 settembre 2021