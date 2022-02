Consigli per proteggere in inverno la propria auto

L’inverno è una stagione molto difficile da affrontare per gli automobilisti, perché il freddo, il gelo e le intemperie come pioggia, grandine e neve, possono provocare problemi molto frequenti. Norauto, al fianco degli automobilisti italiani da oltre 30 anni, è in grado di fornire alcuni suggerimenti utili per prendersi cura della propria vettura e proteggerla al meglio dalle condizioni atmosferiche in questo periodo dell’anno.

Se l’auto è parcheggiata all’esterno, per evitare la formazione della brina durante la notte, è consigliabile sollevare i tergicristalli e strofinare il parabrezza con della carta giornale. Tra i numerosi servizi di assistenza e manutenzione ordinaria messi a disposizione da Norauto all’interno dei 39 Centri in tutta Italia, è prevista anche l’installazione gratuita di nuove spazzole tergicristalli. Utilizzare un liquido lavavetri antigelo per assicurarsi una buona visibilità in qualsiasi circostanza. Tra gli accessori indispensabili per affrontare nel miglior modo possibile le condizioni climatiche più rigide dell’inverno, Norauto suggerisce di avere sempre in auto prodotti dedicati alla cura del parabrezza (come teli, guanti, raschietti, de.ghiaccianti e panni in micro.fibra). Controllare la batteria del veicolo, poiché le basse temperature possono scaricarla. Per mantenere l’auto in condizioni ottimali anche in inverno, presso i Centri Norauto è possibile acquistare batterie, cavi di avviamento e usufruire del servizio S.O.S. assistenza a domicilio in caso di necessità di riavvio o sostituzione della batteria. Lavare regolarmente la propria vettura, poiché il sale depositato sulla strada è particolarmente corrosivo per il telaio, la carrozzeria e gli pneumatici. Ingrassare le serrature o le guarnizioni delle portiere usando del grasso silicone per evitare che si gelino.

I nuovi servizi

Per poter contare su prestazioni affidabili della propria auto e per mettersi in tutta sicurezza alla guida anche in inverno, presso i Centri Norauto e sul sito sono disponibili pneumatici invernali di diverse marche a seconda di budget e necessità, così come tra gli accessori anche catene da neve, omologate secondo le ordinanze stagionali, per garantire la massima aderenza su strade innevate e di montagna.

Tra le novità di quest’anno per il tempo libero, Norauto offre inoltre un servizio di noleggio anche solo per una giornata – non solo per catene da neve, ma anche per portasci, box da tetto e portabici – con la possibilità di richiedere il montaggio immediato presso uno dei Centri presenti sul territorio nazionale.

Ultima modifica: 1 febbraio 2022