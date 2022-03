10 elementi da valutare quando si compra un’auto familiare

Quando si compra un’auto nuova si fa sempre un’esperienza entusiasmante, ma l’acquisto può riservare anche qualche brutta sorpresa se non si presta particolare attenzione nella scelta.

Comprare un’auto nuova è dispendioso, per tutti, eccetto per quelle persone che non hanno problemi di soldi. È sempre meglio mettere d’accordo il lato emozionale con quello razionale, sia di chi compra, sia dei membri del nucleo familiare. In commercio ci sono diverse migliaia di varianti di auto, tra marche, modelli, motorizzazioni e allestimenti, del valore di diverse decine di migliaia di euro e con caratteristiche molto diverse tra loro.

Sia che si tratti di sostituire l’auto familiare o individuale – ad esempio una cabrio per l’estate o un fuoristrada per soddisfare la passione “offroad” – è importante seguire alcune regole d’acquisto, per evitare scelte precipitose oppure non in grado di soddisfare le reali esigenze dell’automobilista.

Ecco di seguito un decalogo chiaro e lineare, pensato proprio per consigliare chi si appresta a comprare un’auto nuova.

Ciò che è essenziale

Prima di scegliere una nuova auto è bene focalizzarsi sulle funzioni che deve assolvere e su quali caratteristiche imprescindibili deve avere. Si può anche scrivereuna vera e propria check-list contenente le caratteristiche che si vogliono trovare nella nuova auto, compreso il budget a propria disposizione.

Le dimensioni

La grandezza di un’auto, specie se familiare, è direttamente collegata alle sue funzioni e allo scopo cui deve assolvere. Si ha bisogno di una capacità di carico da monovolume o basta una berlina media? Se ci si sta orientando sul Suv per seguire la moda o per andare fuori strada, bisognerà tenere conto di dove andrà parcheggiata la vettura, perché non tutti hanno il garage. Per l’auto familiare è fondamentale una buona capienza del portabagagli e un abitacolo comodo e spazioso.

Tipo di alimentazione: benzina, diesel, gas, ibrido o elettrico

I tipi di alimentazione per auto non sono mai stati così variegati: benzina, diesel, ibride, elettriche o gas. Bisogna anche tener presenti le limitazioni che alcune amministrazioni impongono a veicoli con motore termico a gasolio, nonché la disponibilità di colonnine di ricarica per le auto a batteria. Se si percorre poca strada e si vuol risparmiare anche sul costo d’acquisto si può scegliere una motorizzazione benzina. Sicuramente l’ibrido è ottimo per la città, mentre se si ha una maggiore disponibilità economica, c’è il motore elettrico. Il diesel, invece, rimane la soluzione più conveniente per chi fa molti chilometri in autostrada.

Elenco di cose importanti

Fatte le necessarie valutazioni in merito alle necessità, alle caratteristiche utili e al tipo di utilizzo che si intende fare dall’auto familiare nuova, si può passare alla valutazione del modello scelto. Meglio anzi compilare una sorta di short list delle principiali fondamentali caratteristiche per l’acquisto.

Pro e contro dei modelli di auto familiare

Non tutti i consumatori conoscono bene pregi e difetti degli innumerevoli modelli di auto attualmente in vendita: in particolare le note dolenti, non sono mai messe in evidenza da pubblicità, costruttori o concessionari. È quindi molto importante averne consapevolezza e arrivare preparati nello showroom, conoscendo tutti i pro e i contro dell’autofamiliare che si vorrebbe acquistare.

Esistono molte riviste giornalistiche cartacee o online, che promuovono test drive e raccontano nel dettaglio i modelli in commercio, come esistono molti forum e blog di appassionati dove leggere le esperienze degli automobilisti. Inoltre, anche tantissimi concessionari offrono test-drive. Se è vero che è difficile farsi un’idea guidando un’auto familiare per pochi km (soprattutto sui consumi), è importante però avere riscontri precisi sulla potenza del motore ma anche sulle dimensioni e sulle finiture dell’abitacolo che ospiterà la famiglia.

L’importanza del valore futuro

Altri punti da prendere in considerazione sono il valore futuro e la rivendibilità della vettura. Capire la frequenza di sostituzione dell’auto è importante: un modello a basso costo sicuramente a fine carriera avrà una difficile rivendibilità futura e si svaluterà più velocemente rispetto ad un modello appena entrato sul mercato. Ma se non si cambia spesso la vettura, può essere anche un buon affare. I costi di gestione, infatti, incidono sul budget familiare, per questo è importante valutarli prima dell’acquisto.

Tenuta e manutenzione dell’auto

Un fattore al quale prestare particolare attenzione riguarda i costi di manutenzione dell’auto, propri di modelli di alta gamma o di vetture poco diffuse, per le quali è difficile reperire i pezzi di ricambio. La gestione implica anche i costi di assicurazione e del bollo auto, sicuramente variabili, ma da calcolare accuratamente prima di prendere la decisione finale.

Niente accessori superflui

Una volta valutati tutti i punti di cui sopra, bisognerà chiedere un preventivo ad uno o più concessionari. Volendo, prima di recarsi fisicamente nello showroom, meglio fissare un appuntamento, utilizzando il configuratore presente sui siti delle case automobilistiche e munirsi sia di scheda descrittiva che di elenco degli optional con i prezzi. Per un’auto familiare, bisognerà scegliere gli accessori necessari ed escludere quelli inutili, che farebbero solo lievitare il prezzo finale. L’auto acquistata con pronta consegna, consente comunque di scegliere prima fra i colori e gli allestimenti disponibili.

Risparmiare con la “pronta consegna”

Quando il venditore prepara il preventivo, è possibile che proponga al cliente un’auto in pronta consegna, con tempi di consegna molto brevi e maggiore disponibilità a trattare sul prezzo. Sono vetture già disponibili in stock presso il concessionario, sulle quali è possibile risparmiare a patto però di accettare gli allestimenti e i colori disponibili. Le configurazioni di queste vetture di nuova immatricolazione sono molte e anche in questo caso il prezzo può variare da un concessionario ad un altro.

Come pagare l’auto nuova

Spesso, chi acquista un’auto familiare nuova sceglie il pagamento rateale, una modalità molto diffusa che evita il versamento immediato dell’intero prezzo, consentendo di dilazionarlo comodamente nel tempo, in mensilità, ovviamente con il carico degli interessi. Bisognerà però valutare attentamente il costo finale, che oltre al capitale da restituire includerà la quota interessi, le spese di apertura pratica e – spesso – l’assicurazione sul credito. Molti costruttori offrono spesso il pagamento rateale a interessi zero.

