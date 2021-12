Togg, dalla Turchia a Las Vegas un sisatema per la mobilità elettrica, autonoma e connessa

Togg presenterà una soluzione di mobilità al CES 2022, in cui il propulsore elettrico si fonde con sistemi autonomi e sistemi interconnessi in un unico ecosistema.

Innovazione tecnologica

La prima azienda turca per la mobilità sostenibile sbarcherà al CES 2022 non solo per presentare le sue tecnologie e idee futuristiche, ma anche per annunciare il suo ingresso sulla scena mondiale. E dare un ulteriore impulso verso una nuova era di mobilità.

Use-Case Mobility è un nuovo concetto ricco di contenuti tecnologici. Che unisce i vantaggi dei sistemi elettrici, autonomi e connessi in un unico ecosistema intelligente. Orientato all’utente e progettato per essere empatico nei suoi confronti.

Il sistema Use-Case Mobility, con il suo dispositivo all’avanguardia, sarà esposto al CES 2022 dal 5 all’8 gennaio nel padiglione #4719 della West Hall all’interno del Las Vegas Convention Center. Il CEO di Togg, M. Gürcan Karakaş, terrà una presentazione.

L’anteprime del CEO di Togg, M. Gürcan Karakaş, che presenterà il prodotto

“Dopo un lungo periodo di progettazione e sviluppo a opera dei nostri team di design e ingegnerizzazione siamo pronti a presentare al mondo la tecnologia Togg in occasione del CES 2022. Non vedo l’ora di presentare UseCase Mobility e di svelare le sue potenzialità.”

Ultima modifica: 30 dicembre 2021