Tutti gli appuntamenti del Salone del Camper di Parma

Non solo Camper. Sono tante le novità che il Salone del Camper, a Fiere di Parma dall’11 al 19 settembre 2021, propone per la dodicesima edizione. Nuovi format come Cucinare in Camper, 9 Show cooking per imparare a cucinare in camper piatti semplici e originali, con i consigli degli chef dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo e Camper Facile: a scuola di camper, 9 video tutorial emozionali e didattici per spiegare la semplicità di utilizzo di camper e caravan ai neofiti.

Ma anche Viaggi, incontri e racconti, con presentazione di libri di instancabili viaggiatori, o il divertente Corso di fotografia con uscite pratiche alla scoperta dei borghi e castelli del Parmense.

Tutti i giorni sarà attivo un servizio speciale dedicato alla custodia dei bambini: Kinderheim, la Tenda del bosco, non un semplice intrattenimento, ma un momento per educare i bambini alla vita nella natura. L’esterno del Salone ospita inoltre un’area dedicata a uno degli sport più amati dai camperisti: Outdoor & Bike con percorsi Pumptrack e Mtb.

Anche gli amici a 4 zampe, sempre presenti nelle vacanze in camper, sono i benvenuti al Salone. Nei fine settimana è attiva un’area dedicata con attività ludiche e consigli per viaggiare in camper con i propri animali. E se dopo tanto visitare si ha bisogno di una pausa, all’interno di ogni padiglione si trovano i Giardini del Salone, oasi verdi dove potersi rilassare nella natura.

Cucinare in Camper

9 giorni di show cooking per imparare a cucinare in camper piatti semplici e originali. Gli chef dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo interpreteranno la grande tradizione regionale italiana attraverso la realizzazione di ricette semplici, illustrando come gestire piccoli spazi. Ricette che poi si potranno riprodurre on the road, seguendo passo passo i consigli degli chef con il ricettario che verrà consegnato a tutti gli iscritti agli Show cooking.

Verranno proposti piatti tipici, come il Frico, che si può assaggiare lungo un itinerario sulla Strada dei vini e dei sapori del Friuli Venezia Giulia oppure la Crema al Parmigiano Reggiano, da riprodurre subito in camper dopo una visita al Consorzio del Parmigiano Reggiano.

Il format Cucinare in Camper ha come sponsor la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia e partner tecnici: Dolomia, l’acqua delle Dolomiti; Illa, pentole e padelle in alluminio antiaderente; Easy Montali; Parmigiano Reggiano; Unione Ristoranti del Buon Ricordo; Vitrifrigo; Zorzi.

Per partecipare basterà iscriversi on line sul sito del Salone del Camper .

Tutti i giorni: 5 appuntamenti nei fine settimana (dalle 12 alle 16) e 3 nei giorni feriali (alle 12.00, 13.00 e 15.00). Area esterna tra padiglione 3 e 5.

Camper Facile: a scuola di Camper

9 tutorial emozionali e didattici dedicati ai neofiti per illustrare la semplicità di utilizzo di camper e caravan. Si parte dalle basi. Cos’è il camper e come si utilizza per arrivare ad argomenti più tecnici, ma spiegati in maniera chiara e semplice, come la funzione della centralina. I tutorial danno indicazioni utili anche sulla scelta del mezzo più adatto, spiegando la differenza tra camper e caravan o se preferire letti mobili o fissi. Sciolgono dubbi che spesso si pongono i neofiti: in camper ci sono acqua ed elettricità? Insomma, tutto quello che serve per partire. Sicuri e informati.

Tutti i giorni, padiglione 4, Sala Agorà (proiezione continua), padiglione 2 nello spazio Viaggi incontri e racconti.

Spazio bimbi – Kinderheim, la tenda nel bosco: educare in natura.

Ispirato all’outdoor education, servizio di custodia e intrattenimento per bambini della fascia di età 3-10 anni. Tra camper e tende da campeggio prende vita un luogo speciale dedicato ai bambini: non una semplice area di accoglienza, ma soprattutto un’esperienza arricchita di pratiche educative e didattiche basate sull’uso di materiali naturali. Un piccolo prato verde con cuscini, plaid, cesti pieni di legnetti, foglie, sassi da usare per realizzare piccole opere d’arte, ma anche materiali riciclati per divertenti attività creative. Un angolo sarà dedicato alla lettura e un altro allo yoga, per allenarsi alla coordinazione e a connettersi con la natura.

Tutti i giorni, padiglione 2.

A cura di Annidolci Associazione Amici a 4 zampe

Spazio esterno gratuito, con attività ludiche e sportive per i piccoli amici a 4 zampe. DiscDog, Frizgility, DogDance, Rally Obedience, ma anche consigli utili per viaggiare in camper con i propri animali. Educatori, tecnici esperti e camperisti saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande sulla gestione e l’educazione degli amici a 4 zampe in vacanza e nella vita di tutti i giorni.

Nei fine settimana, area esterna di fronte al padiglione 3.

A cura di Mystic River

Special guest – Domenica 12 settembre 2021

Compagnedibranco, trasmissione di Parma Tv e rubrica dedicata ai piccoli amici sulla Gazzetta di Parma. La speaker e podcaster Valentina Tridente e l’educatrice cinofila comportamentale Lia Begani condurranno un panel tutto dedicato agli amici a quattro zampe. Valentina Tridente si occuperà di condurre e mediare la conversazione, mentre Lia Begani fornirà preziose informazioni per guidare gli umani a una sana ed efficace comunicazione coi loro quadrupedi. Ad accompagnarle in questa chiacchierata ci saranno le esperte a cui Compagne di Branco si rivolge da sempre per la loro preziosa esperienza: Amanda Pellegri, veterinaria; Chiara Copelli, consulente di relazioni feline; Cristina Ganga, consulente legale. Al centro del dibattito tutte le tematiche legate agli animali e al viaggio, che si concluderà con uno spazio dedicato alle domande del pubblico.

I Giardini del Salone

Nuovo format green per gli ospiti del Salone del Camper: i Giardini del Salone. Speciali aree relax, dove riposarsi tra un padiglione e l’altro, recuperando le energie circondati dal verde, dai profumi e colori della natura. Ogni Padiglione ha al suo interno un Giardino. Si passa dal paesaggio collinare toscano, dove tra labirinti di Buxus si respira l’aroma della lavanda, passeggiando tra i cipressi.

Ci si accomoda in confortevoli poltroncine di rattan con cuscini bianchi nell’angolo dedicato alla costiera amalfitana. Lasciandosi travolgere dal profumo di cedri e limoni. Circondati da bougainville e da un leggero prato inglese. Sdraio in legno accolgono gli ospiti che vengono attirati dal rumore delle cascatelle nel Bosco di querce, che ricorda le montagne del nord Italia. ;entre la Costa mediterranea apre il suo spazio con un grande ulivo circondato da pietra leccese e cespugli mediterranei.

Tutti i giorni, padiglioni 2-3-5-6

Partner Tecnico Modagarden

Outdoor & Bike

La bicicletta è il mezzo perfetto che unisce turismo sport e natura. Chi viaggia in camper o in caravan non può farne a meno. Nell’area outdoor gli sportivi e amanti di attività all’aria aperta troveranno un percorso esterno di Pumptrack e Mtb. Adatto a tutti, adulti e bambini, che vogliano perfezionare le proprie abilità di ciclisti con istruttori professionisti.

Tutti i giorni (feriali 14.30-18.00; festivi 9.00-18.00), area esterna dei padiglioni 3-5

A cura di Amibike

Viaggi, incontri e racconti

Un open space con un ricco palinsesto di presentazioni di libri e testimonianze di viaggiatori straordinari. Sabato 11 settembre 2021 alle 16, un instancabile viaggiatore, Matteo Cavezzali, presenta il suo ultimo libro Supercamper. Un viaggio nella saggezza del mondo. Domenica 12 settembre 2021 alle 11 Antonella Bukovaz parla del suo ultimo lavoro, Casadolcecasa: un incontro con la cultura slovena, passando per i suoi sapori, con una piccola degustazione di prodotti tipici. Sabato 18 settembre 2021 alle 16 Enrica Giopp presenta la sua prima opera,

Un anno in barcastop, ovvero come viaggiare in barca a vela ottenendo dei passaggi in cambio di aiuto a bordo. Si passa alla Capitale domenica 19 settembre 2021 alle 11 con Intorno a Roma, gite gitarelle e passeggiate con Anna di Anna Malerba. Brevi viaggi intorno a Roma alla scoperta di opere d’arte trascurate e sorprendenti bellezze nascoste.

Nei fine settimana, Padiglione 2

A cura di Libreria Diari di Bordo By Innova

Corso di fotografia

Stage fotografico composto da un approfondimento teorico e da un’uscita pratica alla scoperta dei borghi e dei castelli del territorio parmense. La parte teorica toccherà gli argomenti basilari della fotografia. Per consentire ai partecipanti di migliorare la qualità dei loro scatti a livello tecnico, compositivo e di post produzione.

Verrà quindi spiegata la struttura ed il funzionamento della macchina fotografica. Per passare poi al triangolo dell’esposizione e ai parametri che lo compongono, ai formati delle fotografie e alle principali regole della composizione.

Per quanto riguarda la post-produzione verranno mostrati il funzionamento basilare di Lightroom e di Photoshop per poter migliorare la qualità dei propri scatti senza andare a stravolgerli.

16 settembre e 17 settembre 2021. Corso teorico in Sala meeting, padiglione 7, le uscite didattiche a Parma centro e a Castell’Arquato.

A cura di Rotta360

Salone del Camper di Parma dall’11 al 19 settembre 2021

Il Salone del Camper di Parma è un’occasione unica per toccare con mano tutti i modelli e le novità presenti sul mercato. Un catalogo vivente. Che dà la possibilità di visionare nei dettagli tutti i mezzi in un unico momento.

Gli appassionati potranno muoversi tra tutte le novità di camper, caravan, componentistica e accessori. La dodicesima edizione del Salone del Camper vede la presenza dei principali produttori internazionali.

Tra questi: Adria, Airstream, Allcar, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp, Buerstner, Campertre, Carado, Carthago, Challenger, Chausson, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Font Vendome, Ford, Frankia, Giottiline, Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika, Life Style Camper Group Limited, Malibu, McLouis, Mercedes, Mobilvetta, Morelo Reisemobile, My Home Autocaravans, Niesmann+Bischoff, Panama, Poessl Freizeit und Sport, Rapido, Rimor, Robeta, Roller Team, Sunlight, Top Group, Tourne Mobil, Trigano, Vantourer, Westfalia Mobil.

Tra le aziende produttrici di accessori e componentistica hanno confermato tra gli altri la loro partecipazione: Autohome, Brunner, Dimatec, Dometic, Euro Accessoires, Fiamma, Indel B, Mobil Tech, Sunroad, Teleco, Thetford, Top Group, Truma, Vecamplast, Vitrifrigo.

Leggi ora: Salone Camper di Parma, tutte le news

Ultima modifica: 6 agosto 2021