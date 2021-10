Trofeo Milano 2021, sabato 9 ottobre la kermesse dedicata alle auto d’epoca

La 15esima edizione del Trofeo Milano, la gara di regolarità per auto d’epoca organizzata da C.M.A.E. Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca si svolgerà sabato 9 ottobre. Un evento per appassionati e grande pubblico in luoghi emblematici nel cuore di Milano.

L’evento prenderà il via dall’Ippodromo Snai San Siro di Milano, uno dei più prestigiosi e iconici del mondo, che ancora una volta metterà a disposizione del C.M.A.E. i propri spazi per il ritrovo e la partenza dei veicoli partecipanti. Il Trofeo, iscritto al Calendario Manifestazioni A.S.I., vedrà sulla linea di partenza circa 80 auto e 40 moto di particolare interesse storico, selezionate vetture dal fascino senza tempo che celebrano la storia dell’automobilismo internazionale fino agli anni ’70.

Protagonista della manifestazione un parterre variegato tra cui figurano non solo gentlemen drivers, ma anche equipaggi femminili e giovani, tutti animati dallo stesso entusiasmo e passione.

Il percorso proseguirà su strade secondarie, alla ricerca di scorci di vita lombarda, per poi raggiungere il Museo Storico Alfa Romeo di Arese, dove gli equipaggi avranno la possibilità di confrontarsi in azione sulla pista di collaudo dopo un piacevole lunch break. Come da tradizione gli equipaggi saranno impegnati in diverse prove di regolarità e di abilità svolte rigorosamente con cronometri a lancette, nello spirito di un tempo.

Nel primo pomeriggio le vetture ripartiranno alla volta di Milano per l’arrivo trionfale in parata al Castello Sforzesco. Sarà in questa suggestiva cornice che le vetture, una volta posizionatevi, rimarranno esposte fino alle ore 19.00: per il Trofeo l’intera Piazza d’Armi, cuore vitale del Castello, si trasformerà in un Museo a cielo aperto dedicato a questi gioielli d’epoca, offrendo un’occasione imperdibile di rivivere tempi passati, dal fascino leggendario.

“Siamo felici e orgogliosi di riportare nei luoghi iconici della nostra città il Trofeo Milano, manifestazione che quest’anno festeggia la sua 15esima edizione. È per noi del CMAE una grande emozione poter condividere con tutti, gentlemen drivers e curiosi, la passione per vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo e rappresentano veri e propri oggetti di cultura e non solo un “culto” per pochi. Siamo entusiasti di tornare in pista protagonisti” – sottolinea il Consiglio Direttivo del C.M.A.E.

Questa 15esima edizione del Trofeo Milano è organizzata grazie al contributo di alcuni sponsor, in particolare Breitling, prestigioso marchio svizzero di orologeria di lusso che da anni affianca CMAE scandendo il tempo di questa prestigiosa manifestazione come official timekeeper.

Breitling è solito declinare le proprie collezioni nei tre universi di Terra, Aria e Acqua, realizzando modelli che si adattano a queste circostanze e a uomini e donne eleganti, determinati, attivi.

Quest’anno, la collezione Breitling legata al mondo Terra si lega alle classiche auto sportive degli anni ’60, perfetta dunque per essere presentata durante questa manifestazione: la Top Time Classic Cars Capsule Collection, una reinterpretazione in chiave modern-retrò di tre cronografi da corsa ispirati a tre icone della cultura automobilistica americana: la Chevrolet Corvette, la Ford Mustang e la Shelby Cobra.

Questa collezione sarà visibile presso il Castello Sforzesco per tutta la giornata di sabato 9 ottobre presso la Breitling Lounge.

Nell’ottica di un approccio più consapevole in campo di tutela e sostenibilità, il Trofeo Milano sarà quest’anno un evento Carbon Neutral: infatti, con l’obiettivo di compensare l’impatto ambientale provocato dalla circolazione delle vetture storiche partecipanti, al termine della manifestazione l’organizzazione provvederà alla piantumazione in aree selezionate del territorio lombardo di piante ad alto fusto in grado di neutralizzare l’emissione di Co2.

La manifestazione è patrocinata da: Comune di Milano e Regione Lombardia.

Programma 9 ottobre 2021

Ore 8.00 Ritrovo delle vetture e delle moto presso l’Ippodromo SNAI San Siro

Ore 8.30 Verifiche tecniche

Ore 9.15 Partenza delle moto in gruppo

Ore 9.30 Partenza del primo equipaggio alla volta del Museo Alfa Romeo di Arese, dopo aver attraversato un percorso di 35 km tra scorci di vita lombarda

Ore 15.00 Dopo un breve lunch break, inizio prove di abilità e prove cronometrate per le auto

Ore 15.30 Partenza per raggiungere Milano, nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco

Ore 16.30 Arrivo al Castello Sforzesco. Dopo la presentazione al pubblico, che avverrà al centro della Piazza d’Armi, le auto verranno esposte all’interno dei cortili.

Ultima modifica: 7 ottobre 2021