Renault e Phoenix Mobility lanciano il retrofit elettrico dei veicoli commerciali presso la Re-Factory di Flins

Renault e Phoenix Mobility, azienda con sede a Grenoble specializzata nella trasformazione dei veicoli commerciali in elettrici, hanno firmato una lettera di intenti per stringere una partnership strategica per lo sviluppo e la commercializzazione di un kit di retrofit, inedito in Francia sul mercato dei veicoli commerciali. Questa soluzione innovativa permette di trasformare i veicoli commerciali termici di più di 5 anni in veicoli elettrici.

La prima fase di questa partnership, sotto forma di Proof of Concept, consiste nello sviluppo congiunto di un primo kit di retrofit per Renault Master in previsione della commercializzazione a partire dal 2023. L’obiettivo di questa prima fase consisterà nel commercializzare e installare circa 1.000 kit di retrofit, dimostrando ai clienti professionali i vantaggi del retrofit (comfort della guida elettrica, rispetto dell’ambiente, risparmio economico, ecc.). A lungo termine, questa soluzione innovativa sarà estesa ad altri modelli.

Potendo contare sul know-industriale dei team della Re-Factory di Flins, i kit saranno assemblati dal Gruppo Renault in questo sito dedicato all’economia circolare; Phoenix Mobility si occuperà della commercializzazione, facendo leva sulle sue note competenze sul mercato del retrofit BtoB.

«Il Gruppo Renault, protagonista dei veicoli elettrici, si posiziona ancora una volta come pioniere per sviluppare una soluzione innovativa di retrofit su un mercato ancora agli albori e ad alto potenziale. Questa partnership con Phoenix Mobility è il primo caso di associazione tra un costruttore automobilistico e una promettente start-up per lanciare un’offerta commerciale inedita sul mercato aftermarket e rispondere così alle attese dei nostri clienti professionali che ricercano soluzioni di mobilità più sostenibili ed economiche. Questo progetto rientra perfettamente nella strategia del Gruppo Renault, che consiste nel fare della Re-Factory di Flins il primo sito dedicato all’economia circolare della mobilità» ha dichiarato François Delion, Direttore Post-Vendita del Gruppo Renault.

Le parole di Wadie Maaninou, Fondatore e CEO di Phoenix Mobility

«Pioniere e leader del retrofit delle flotte commerciali pubbliche e professionali da 3 anni, Phoenix Mobility persegue la sua strategia di industrializzazione grazie alla partnership con il Gruppo Renault. Questa nuova fase del nostro sviluppo ci consentirà di soddisfare, in breve tempo, la crescente domanda del mercato»

Ultima modifica: 18 luglio 2022