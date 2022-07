Pirelli gomma il SUV più potente al mondo, l’Aston Martin DBX707

Alte prestazioni, controllo e comfort sono le principali caratteristiche che legano la nuova Aston Martin DBX707 – il SUV di lusso più potente al mondo, nonché la versione più potente del SUV della casa inglese – ai pneumatici Pirelli P ZERO appositamente sviluppati per questa vettura, valorizzando ulteriormente il focus di Pirelli sul segmento High Value.

PZero e Scorpion su misura

I 707 CV e i 900 Nm di coppia generati dal motore V8 dell’Aston Martin DBX707 incoronano questo elegante SUV di lusso come il più potente al mondo. Per favorire queste altissime prestazioni, gli ingegneri Pirelli hanno creato dei nuovi pneumatici tailor made oltre a quelli da 22” già creati per la DBX: sono i P Zero nella misura 285/35R23 per l’asse anteriore e 325/30R23 per quello posteriore.

Questi P Zero hanno una mescola battistrada derivata da quelle usate per le granturismo Aston Martin che favorisce il massimo delle prestazioni dell’auto, migliorate anche attraverso una maggior rigidità sul fianco data da una particolare geometria delle tele della struttura del pneumatico. L’elevato calettamento permette anche una migliore risposta di sterzata e permette di aumentare la velocità in curva in pista.

Per chi cerca, invece, una soluzione da usare tutto l’anno e nelle diverse condizioni di fondo stradale – asciutto, bagnato o innevato – sono disponibili anche gli Scorpion Zero All Season nelle due misure di calettamento, sempre con la marcatura “A8A”, che identifica i pneumatici specifici per l’Aston Martin DBX.

Pneumatici silenziosi con il massimo del comfort

Per combinare le alte prestazioni al massimo comfort del guidatore, questi pneumatici sono dotati della tecnologia PNCS (Pirelli Noise Cancelling System) nella misura per l’anteriore, che consente di ridurre il rumore generato dal rotolamento dei pneumatici. La tecnologia PNCS è composta da un particolare materiale fonoassorbente posto sulla superficie interna dello pneumatico, che permette di smorzare le vibrazioni che altrimenti verrebbero trasmesse all’interno del veicolo, con una conseguente riduzione del rumore generato dal rotolamento dei pneumatici.

PRODOTTI IN ITALIA CON LA TECNOLOGIA MIRS

I pneumatici per l’Aston Martin DBX707 sono prodotti nella fabbrica Pirelli di Settimo Torinese, alle porte di Torino, grazie all’impiego dei robot del MIRS (Modular Integrated Robot System) e con le più avanzate tecnologie dedicate alla produzione dei pneumatici stradali ultra high performance.

PIRELLI E ASTON MARTIN

La collaborazione fra le due storiche aziende automotive è andata via via crescendo nel corso del tempo. Con l’arrivo della nuova DBX707, che nasce esclusivamente con pneumatici Pirelli, la gamma di auto della casa inglese gommate con pneumatici del gruppo italiano si allunga, comprendendo anche i modelli DBX, DBS, DBS e la Vantage.

Ultima modifica: 6 luglio 2022