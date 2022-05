Peugeot 408, il Leone annuncia un nuovo modello

Peugeot 408, la Casa del Leone annuncia un nuovo modello. Che sarà presentato ufficialmente a fine giugno.

L’immagine di anteprima mostra la calandra della vettura, dove compare anche il numero. Un vettura inedita nella gamma della Casa francese.

Una Peugeot mai vista prima

Anticipata con queste parole: “combina in modo innovativo codici stilistici caratteristici del mondo dei SUV con una silhouette dinamica tipica del mondo delle fastback. Sia in termini di design che di tecnologia, la ricerca di un’elevata efficienza e la volontà di proporre nuove esperienze sono state al centro dello sviluppo”.

A tal proposito potrebbe avere qualcosa in comune con Citroen C5 X (qui la prova di QN Motori) altra vettura inedita di Stellantis. Che coniuga il Suv, la Wagon e la berlina.

Di certo offrirà propulsioni elettrificate, come il colore lascia intendere. Assieme agli evoluti sistemi di assistenza alla guida, certificati dalla telecamera in griglia appena sopra il logo. Non resta che attendere altre novità in merito.

Ultima modifica: 31 maggio 2022