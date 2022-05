NardÃ² Technical Center, 10 anni con Porsche per lo sviluppo e il collaudo alle massime prestazioni

Nardò Technical Center (NTC), il centro prove del Sud Italia di proprietà Porsche e gestito da Porsche Engineering, festeggia oggi il decimo anniversario dall’acquisizione da parte del costruttore tedesco di auto sportive. Nell’arco di questo periodo, NTC – che si estende nella regione pugliese per oltre 700 ettari con più di 20 piste di test – si è trasformato da centro di collaudo, con piste e strutture uniche, in un polo integrato per i test ad alte prestazioni, per la validazione e per lo sviluppo dei veicoli intelligenti e connessi.

Le parole di Michael Steiner, membro del comitato esecutivo per la ricerca e lo sviluppo di Porsche AG e presidente del comitato degli azionisti di Porsche Engineering

“L’acquisizione di Nardò Technical Center nel 2012 da parte di Porsche è stato un importante arricchimento per l’intero Gruppo Porsche. Sin dall’inizio Nardò ha rappresentato una pietra miliare per lo sviluppo e il collaudo dei nostri veicoli, grazie alle sue piste speciali e alla profonda competenza nei test. Negli ultimi dieci anni si è evoluto in modo sostanziale, consentendo a noi e ai clienti di tutto il mondo di sviluppare e validare i veicoli del futuro in maniera ancora più efficiente.”

Dal 2012 sono avvenuti diversi cambiamenti in tutto il Centro: 80 milioni di euro sono stati investiti nella modernizzazione e nell’avanzamento tecnologico dell’infrastruttura, che comprende piste, officine e sistemi di sicurezza. Il famoso anello, lungo 12,6 km con un diametro di 4 km, è stato completamente rinnovato nel 2019, inclusa la posa di cavi in fibra ottica per la trasmissione veloce dei dati e segnali stradali idonei per validare la guida automatizzata.

Sono state installate in tutto il centro prove delle stazioni di ricarica ad alta potenza, così da porre ulteriormente le basi per i test sui futuri veicoli elettrici. Piste e infrastrutture addizionali sono state realizzate per testare le funzioni di connessione e automatizzazione dei veicoli di prossima generazione, anche grazie a una rete privata 5G, che permetterà di rendere disponibili nuovi servizi e una trasmissione dati ancora più veloce.

“Grazie al supporto di Porsche e Porsche Engineering, Nardò Technical Center ha ribadito, nell’ultimo decennio, il suo ruolo nell’’industria automobilistica”, afferma Antonio Gratis, direttore generale di NTC. “Allo stesso tempo, siamo stati in grado di contribuire alla crescita dell’intero ecosistema locale in Puglia. Ci sentiamo profondamente legati a questa regione, alla sua gente e al suo potenziale e ci impegneremo per continuare questo percorso di successo.”

Aumentati i dipendenti

Lo sviluppo di NTC è merito di tutti coloro che ci lavorano quotidianamente e delle loro competenze in ambito automobilistico: nei dieci anni di gestione di Porsche Engineering, il numero di dipendenti è aumentato di oltre il 50%, da 105 nel 2012 a oltre 160 nel 2022. Gli ingegneri sono completamente integrati nel processo di innovazione e sviluppo di Porsche Engineering, consentendo una transizione senza soluzione di continuità tra lo sviluppo, la simulazione virtuale fino ai test reali. “Siamo tutti fortemente impegnati a migliorare ogni giorno la qualità dei nostri servizi, contribuendo così all’evoluzione tecnologica che sta investendo l’industria automobilistica”, continua Gratis.

Non solo innovazione e tecnologia, ma anche un solido rapporto con il territorio locale caratterizza il Nardò Technical Center: all’interno del centro sono state messe in atto opere di tutela paesaggistica ed è stato potenziato il sistema antincendio per garantire la sorveglianza anche delle aree circostanti, caratterizzate dalla macchia mediterranea.

Anche responsabilità sociale

Inoltre, negli ultimi anni sono state implementate varie iniziative con la comunità locale: consapevoli della responsabilità sociale di NTC e sempre alla ricerca di giovani talenti, si è instaurata una proficua collaborazione con molte scuole e università della regione, ad esempio offrendo tirocini e supporto allo sviluppo delle competenze degli studenti.

Nell’ambito dell’iniziativa internazionale Porsche “Turbo for Talents”, Nardò Technical Center sponsorizza le squadre giovanili della società di calcio ‘A.C. Nardò’, con l’obiettivo di potenziare le caratteristiche personali dei giovani come la fiducia in sé stessi, la correttezza e lo spirito di squadra. Allo stesso tempo, i dipendenti sono stati coinvolti in progetti sociali nella regione, come ad esempio la rimozione dei rifiuti di plastica dalle spiagge.

Ultima modifica: 9 maggio 2022