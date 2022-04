L’ultima Lamborghini Aventador Ultimae all’asta con un NFT 1:1

Fine di un’era e inizio di una nuova epoca. Lamborghini metterà all’asta il 19 aprile l’ultima Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé della storia e un NFT 1:1, in collaborazione con due dei più iconici artisti contemporanei, Krista Kim e Steve Aoki, insieme all’agenzia di brand storytelling globale [INVNT GROUP]. Il rilascio è il primo NFT al mondo a essere battuto all’asta insieme a una supersportiva reale.

L’Aventador è il simbolo di un’epoca di successi gloriosi, che quest’anno chiude il suo capitolo di storia, in attesa dell’ingresso dell’Azienda nel periodo di elettrificazione che investirà l’intera gamma dal 2023 al 2024.

Il fortunato collezionista diventerà parte dell’eredità iconica del marchio e avrà accesso a servizi VIP, tra cui esclusive anteprime virtuali dei futuri modelli Lamborghini a edizione limitata, un tour privato del Museo e un “Meet and Greet” virtuale con Steve Aoki e Krista Kim, nonché altri vantaggi VIP. Sarà solo uno il collezionista che entrerà in possesso del pezzo da collezione Lamborghini NFT 1:1 definitivo, che potrà essere condiviso con le generazioni future.

Lamborghini, Krista Kim e Steve Aoki, tutti leader nei rispettivi campi, ridefiniranno il concetto di supersportiva e spazio NFT e colmeranno il divario tra mondo fisico e quello virtuale. L’NFT e l’esclusiva Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé saranno messi all’asta da RM Sotheby’s, la principale casa d’aste di auto da collezione al mondo, il 19 aprile alle 18:00.

“Lamborghini e la community NFT sono perfette insieme, in quanto condividono numerosi valori. Siamo entrambi innovatori dallo spirito giovane in cerca di progetti inaspettati e soluzioni tecnologiche”, spiega Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. “Per noi questo progetto è molto speciale, in quanto primo nel suo genere, un percorso che nessuno ha mai intrapreso prima; la collaborazione con questi straordinari talenti creativi rende il tutto ancora più speciale.”

Una Aventador Ultimae davvero speciale

Krista Kim è la creatrice dell’opera d’arte visiva per l’NFT: la sua nota Mars House caratterizzata dalle tipiche sfumature. Queste ultime saranno presenti anche nella personalizzazione della Lamborghini Aventador Coupé reale, resa possibile dal programma Ad Personam di Lamborghini: “Questa Aventador è una leggenda, è la prima supersportiva fisica e digitale! Quando stati di coscienza più elevati incontrano una tecnologia e un design all’avanguardia, la bellezza si eleva a un altro livello. Nel mio sogno NFT per Lamborghini ho immaginato di meditare di fronte a un magnifico tramonto su Marte con Steve che trasforma il suono del motore in una vibrazione perfetta per la meditazione. Non potrei essere più entusiasta di dar vita a questa visione nell’auto fisica e nell’NFT.”

Steve Aoki fornirà la traccia sviluppata appositamente per l’NFT, una colonna sonora esclusiva per l’auto fisica ispirata all’ultima Aventador, e fornirà consulenza sulla progettazione dell’NFT e sulla personalizzazione dell’auto fisica: “Sono onorato di collaborare con Lamborghini e Krista Kim su questo progetto storico! Il rilascio è sinonimo dell’intersezione definitiva: il mondo fisico, l’arte digitale e la musica si fondono fino a diventare una cosa sola. Ogni elemento di design di questa auto ha la sua importanza. Ha davvero la sua storia e quindi volevo che la mia colonna sonora ne riflettesse l’energia profonda: la vibrazione, lo spirito e la potenza.”

Ultima modifica: 7 aprile 2022