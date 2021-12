La più grande concessionaria Lamborghini e la Lounge inaugurate a Dubai

La più grande concessionaria Lamborghini e la Lounge sono state inaugurate a Dubai. Seconda nel suo genere nella regione EMEA, la Lounge si trova all’interno dell’Hotel ME Dubai by Meliá nel quartiere Business Bay; come la prima Lamborghini Lounge di Porto Cervo in Sardegna, ospita uno studio Ad Personam dove i clienti possono personalizzare ogni aspetto della Lamborghini che stanno acquistando, un’ampia area destinata ai partners e spazi per eventi, oltre ad essere un punto di riferimento per Test Drive.

Questo nuovo spazio, sofisticato e immersivo, è ricavato all’interno dell’Hotel ME by Meliá, audace espressione di arte e cultura contemporanea progettata dall’architetto Zaha Hadid; una Lamborghini Urus[1] esposta all’esterno e una Huracán STO[2] nella hall dell’hotel, accolgono gli ospiti e sono parte integrante della lounge situata al secondo piano della struttura. Ricavata nell’edificio The Opus by Omniyat, in Al A’amal Street, la lounge rimarrà aperta fino al 17 gennaio 2022.

Le Lamborghini Lounge sono concepite per accogliere eventi mirati e offrire agli ospiti esperienze in perfetto stile Lamborghini, oltre che per creare uno spazio destinato a meeting ed occasioni dedicate agli appassionati del brand. Questo ambiente intimo esprime l’essenza del marchio italiano di supersportive, tessendo un forte legame con i visitatori e offrendo a ciascuno la possibilità di vivere un’esperienza tangibile con il marchio.

Le parole del Chairman e CEO di Lamborghini Stephan Winkelmann, a Dubai per l’apertura ufficiale della Lounge

“Sono lieto di aprire le porte di questo spazio privato ed esclusivo in cui i nostri clienti si possano riconoscere. Quello degli Emirati Arabi Uniti è un mercato molto importante per noi e, dopo il successo che sta avendo Expo 2020 di Dubai, volevamo creare un luogo che ci permettesse di raggiungere un numero ancora più elevato di clienti e creare una connessione viva e personale con lo stile Lamborghini e le nostre origini italiane”.

Stephan Winkelmann ha inoltre partecipato all’inaugurazione del rinnovato showroom Lamborghini di Dubai, di proprietà di Al Jaziri Motors, partner di lunga data della casa automobilistica italiana.

Situata nell’iconica Sheikh Zayed Road, la struttura ospita lo showroom Lamborghini più grande al mondo, con un linguaggio di brand che si esprime attraverso la rinnovata Corporate Identity e Corporate Design. Lo showroom ospita modelli Lamborghini nuovi e usati, insieme a un ampio ambiente per l’assistenza. L’edificio a tre piani per 891 metri quadrati è inoltre dotato di elementi digitali che permettono ai visitatori di immergersi nel mondo Lamborghini, mentre lo studio Ad Personam ospita i clienti che vogliono personalizzare gli interni e gli esterni della propria nuova Lamborghini con una palette essenzialmente illimitata di colori, materiali, rivestimenti e accessori.

Stephan Winkelmann ha commentato: “Siamo lieti di poter inaugurare personalmente il nostro rinnovato showroom di Dubai insieme ad amici e colleghi degli Emirati. Questa imponente concessionaria, non solo trasmette l’identità e il design Lamborghini, ma rappresenta anche il lungo impegno del nostro partner, Al Jaziri Motors, nel suo costante investimento nel brand”.

Al Jaziri Motors è Ambassador esclusivo di Lamborghini in UAE dal 1985, con concessionarie a Dubai e Abu Dhabi, a rappresentanza del marchio italiano di supersportive per i servizi di vendita e assistenza.

Leggi ora: tutte le news Lamborghini

Ultima modifica: 21 dicembre 2021