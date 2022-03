Le novità di Kinto, il Marchio di servizi di mobilità di Toyota e Lexus

Due anni in Italia per Kinto, il Marchio di Toyota e Lexus che offre servizi di mobilità tra cui soluzioni di noleggio e car sharing. Il tema dei servizi sarà una delle cavi del business su quattro ruote nel futuro prossimo.

Kinto, che deriva dalla parola giapponese Kintoun, che significa nuvola volante, che idealmente accompagna i clienti ogni volta che hanno bisogno, punta a essere più flessibile e accessibile per cittadini, aziende e comunità locali.

Le parole di Mauro Caruccio, CEO di Toyota Financial Services Italia, Chairman & CEO di Kinto Italia

. “Kinto nasce con un sistema di valori distintivo e si pone l’obiettivo di essere un Mobility Provider in grado di soddisfare tutte le esigenze di mobilità e di generare vantaggi a tutti i livelli per l’individuo, che potrà beneficiare di maggiore flessibilità, tempo a disposizione e sostenere costi inferiori per i propri spostamenti; per l’ambiente, grazie all’utilizzo di motorizzazioni elettrificate; per le comunità che potranno godere città più vivibili, e per il sistema economico, che potrà utilizzare le risorse in maniera più efficiente”.

Kinto Flex, la novità per il 2022 in Italia

Si tratta di un servizio di noleggio a breve-medio termine – da 1 mese a 12 mesi – in abbonamento flessibile. Accessibile in maniera completamente digitale, con zero anticipo, un prezzo mensile all-inclusive ed un’opzione di cancellazione mensile, come qualsiasi formula di abbonamento.

Gli altri servizi sono stati potenziati.

Kinto ONE Il servizio di noleggio all-inclusive che copre un periodo che va dai 12 ai 72 mesi e che, grazie alla flotta di oltre 5.000 vetture, rappresenta il pilastro per lo sviluppo degli altri servizi. Kinto ONE utilizza unicamente automobili Toyota e Lexus elettrificate ed è in grado di garantire un’eccellente esperienza di noleggio, sia per i privati sia per le aziende, con il coinvolgimento della rete dei concessionari Toyota e Lexus in ogni fase del processo, in grado di assistere il cliente con personale dedicato e accuratamente formato, forte di una ventennale esperienza nella distribuzione e manutenzione di veicoli elettrificati.

Kinto Share Il servizio di car sharing , rivolto ad aziende, clienti pubblici e privati, effettuato esclusivamente con vetture elettrificate Toyota e Lexus. In Italia, il servizio è presente dal 2018 a Venezia, dove ha oltre 6.000 iscritti ed ha raggiunto il traguardo di circa 30.000 noleggi. Grazie agli oltre 1.130.000 chilometri percorsi, sulla base degli studi effettuati, per circa il 50% del tempo a zero emissioni (1), Kinto Share ha contribuito a contenere in maniera significativa l’impatto sull’ambiente e la qualità dell’aria. Ad esempio, rispetto ad una equivalente motorizzazione convenzionale, si può dedurre che ha finora consentito di risparmiare circa 35 tonnellate di CO2. Kinto Share è in forte espansione sul territorio nazionale; il servizio è già attivo presso le concessionarie della rete Toyota in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Sardegna con una formula “station based” e conta 31 punti di consegna ed una flotta di circa 150 automobili. Il servizio sarà presto esteso ulteriormente sul territorio italiano anche attraverso il modello sviluppato appositamente per le aziende e per le istituzioni. Ne rappresenta un esempio l’attivazione di un servizio dedicato di car sharing con Confindustria Bergamo presso il polo industriale del Kilometro Rosso che conta 70 aziende partners e circa 500.000 ingressi annui.

Kinto Join La soluzione di carpooling dedicata alle aziende, che permette ai dipendenti di condividere il tragitto casa-lavoro comodamente, in pochi click. Kinto Join consente alle aziende di contribuire attivamente alla riduzione delle emissioni di CO2 e di inquinanti, legati ai tragitti casa lavoro dei propri dipendenti, ottenendo una certificazione dell’effettivo impatto positivo per l’ambiente e per la collettività. Il servizio Kinto Join è in rapida espansione, adottato ed apprezzato da un numero crescente di aziende che lo trovano uno strumento efficace per ottimizzare gli spostamenti casa lavoro dei propri dipendenti e come utile strumento di welfare aziendale. Ad oggi sono oltre 13.000 gli utenti che utilizzano Kinto Join appartenenti a 21 grandi aziende, tra cui Ernst & Young, WPP, Assist Digital, Lo Jack ed il Bologna FC.

Kinto GO L’app di mobilità integrata multimodale con cui è possibile pianificare il proprio viaggio con pochi click, eseguire la prenotazione e l’acquisto di titoli di viaggio per i mezzi del trasporto pubblico, treni, taxi, pagare i parcheggi sulle strisce blu. L’App, sviluppata in Italia, è stata rilasciata sugli store il 31 marzo 2020 e ha raggiunto circa 170.000 download. Attualmente sono stati stretti accordi con oltre 500 operatori di mobilità, offrendo servizi in più di 5.000 comuni e coprendo il 70% dell’Italia.

Leggi ora: Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, come va su strada la ricaricabile

Ultima modifica: 31 marzo 2022