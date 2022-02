Jeep Grand Cherokee 4xe, l’ibrida ricaricabile da 380 cv arriva in Italia

Jeep Grand Cherokee 4xe, la versione ibrida plug-in del Suv è disponibile in Italia . Pronta per agli ordini da oggi fino al 30 marzo la Exclusive Launch Edition, versione full optional, su questo sito. La rata parte da rata da 859 euro al mese grazie al finanziamento Jeep Excellence di FCA Bank.

Il pacchetto Exclusive Launch Edition comprende la easyWallbox per una più efficiente ricarica domestica, cavo Mode 3 per la ricarica pubblica con avvolgitore dedicatok il telo coprivettura 4xe indoor, l’estensione della garanzia a 3 anni, tre tagliandi previsti nel libretto di uso e manutenzione, la card e-mobility Free2Move che facilita i pagamenti delle ricariche, con inclusi nell’offerta fino a 3.000 km.

Il sistema ibrido plug-in eroga 380 cavalli e 637 Nm di coppia. E’ composto dal quattro cilindri 2 litri turbo benzina da 279 cavalli e due propulsori elettrici. Il primo agisce come generatore, mentre il secondo, installato davanti al cambio automatico a otto marce, dalla potenza di 107 kWh (145 cavalli) lavora con le batterie da 17 kWh di capacità. E’ accreditata di una autonomia complessiva di 708 km (40 km in modalità full electric). Tre le modalità di gestione: Electric, Hybrid, E-Save, con la funzione MaxRegen per ottimizzare il recupero degli elettroni.

Trazione, sospensioni e modalità di guida

La quinta serie del modello dispone nella motorizzazione PHEV dispone dei sistemi di trazione 4×4 Quadra-Drive II, delle sospensioni pneumatiche Quadra-Lift e dell sistema di gestione della trazione Selec-Terrain con cinque modalità di guida Auto, Snow, Sand/Mud, Rock e Sport

La Grand Cherokee 4xe sfoggia i cerchi in lega leggera, dalla finitura lucida, da 21”– prima volta sul modello – che esaltano la carreggiata più ampia. Non passa inosservato il tetto nero lucido effetto “diamond” a contrasto con la carrozzeria. Definisce la linea ribassata assieme agli spoiler posteriori sul montante verticale.

I colori della carrozzeria sono Diamond Black, Bright White, Velvet Red, Baltic Grey. Tutti con tetto nero e con dettagli Platinum Chrome.

A bordo

In abitacolo spiccano accenti in legno di noce e rivestimenti delle portiere e selleria in pelle Palermo. I sedili del conducente e del passeggero sono regolabili elettricamente in 16 posizioni, dotati di supporto lombare e funzione memory. Offrono anche la funzione massaggio integrata nello schienale. Anche il divano posteriore è riscaldabile e ventilato.

La fascia frontale alloggia delle nuove e più sottili bocchette del sistema di climatizzazione – che è a quattro zone, per garantire a ogni passeggero un comfort eccezionale -, una nuova consolle centrale, sistema di ricarica wireless e schermi digitali da 10 pollici (ovvero quadro strumenti digitale e radio touchscreen), nonché un esclusivo display interattivo da 10,25 pollici per il passeggero anteriore.

Presente il sistema audio McIntosh da 950 watt e 19 altoparlanti. Si tratta di uno dei più raffinati al mondo, e utilizza la stessa tecnologia dei sistemi domestici McIntosh, con magneti e bobina negli altoparlanti per un suono unico, senza nemmeno un accenno di distorsione o calo di qualità. Per creare un ambiente a misura del proprio gusto, novità assoluta è la suite completa con luci interne a LED personalizzabili con impostazioni giorno/notte e un sistema di illuminazione ambientale con possibilità di scelta tra cinque colori.

Gli ADAS

Di serie il nuovo sistema per la guida autonoma di livello 2 (L2). Con Highway Assist System, con il quale si mantengono comunque mani sul volante e occhi su strada. Con il nuovo Head-up Display (HUD) a colori da 10 pollici sul parabrezza. Come detto c’è un esclusivo schermo per il passeggero anteriore per la navigazione assieme alla visualizzazione delle immagini della telecamera e all’intrattenimento e il nuovo specchietto posteriore digitale.

La connettività e garantire dal sistema Uconnect 5. Con servizi connessi dedicati alla guida elettrificata e alla connettività avanzata. Tra cui My Assistant, My Car, My Remote, My eCharge, My Navigation e i pacchetti opzionali My Wifi e My Alert.

Ultima modifica: 17 febbraio 2022