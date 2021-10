Ineos Grenadier, primo test per il pubblico in Italia alla Fiera Internazionale Fuoristrada

Grenadier, il 4X4 duro e puro di INEOS, sarà protagonista della prima edizione della Fiera Internazionale Fuoristrada 2021, la manifestazione a ingresso gratuito per gli amanti dell’off-road organizzata dalla Federazione Italiana Fuoristrada, che si terrà in Versilia, a Viareggio e Massarosa, dal 15 al 17 ottobre 2021.

Un’occasione irrinunciabile per gli estimatori del fuoristrada senza compromessi, che all’evento avranno la possibilità non solo di ammirare dal vivo l’atteso Grenadier nell’area Expo di Viale Europa a Viareggio, ma anche di vivere, nelle giornate del 16 e del 17 ottobre, l’esperienza di un test drive dinamico a bordo dei prototipi, nell’area “Off Park Versilia” sita in Strada Provinciale Giacomo Matteotti, nel vicino comune di Massarosa.

A Viareggio, i partecipanti potranno provare in anteprima italiana – insieme ai collaudatori INEOS – il Grenadier: un’opportunità imperdibile per testare le caratteristiche uniche di un vero 4X4 che non scende a compromessi quando si tratta di andare fuoristrada.

La Fiera Internazionale Fuoristrada è stata scelta come tappa italiana del 2B Tour globale del Grenadier, in cui la sigla 2B identifica lo stadio di evoluzione del prototipo che sta affrontando una sessione di collaudo eccezionale: oltre 1,8 milioni di km nelle condizioni di terreno e atmosferiche più severe, in tutto il mondo. Un Tour mondiale che, dopo Europa e Regno Unito, approderà in Medio Oriente, Australia e Africa sub-sahariana.

“INEOS Grenadier è un fuoristrada performante e versatile, adatto nelle situazioni più difficili, che soddisfa tutti i requisiti di sicurezza richiesti per essere un vero cittadino del mondo. Un mezzo che sta suscitando grandissimo interesse in Italia e nel mondo” dichiara Stefano Gavioli, responsabile mercato Italia e Grecia di Ineos “Concepito per garantire la massima praticità, Grenadier punta anche sul comfort: gli interni dal design aeronautico coniugano infatti le funzionalità più moderne alle esigenze di chi ne fa un uso prettamente lavorativo”.

Dotato di propulsori BMW da 3.0 litri, sei cilindri, benzina e diesel, cambio automatico ZF a 8 rapporti, telaio a longheroni Gestamp e assali realizzati appositamente dal team R&D del gruppo Carraro, INEOS Grenadier è un 4X4 pensato per essere facilmente personalizzabile, con soluzioni proprie e di terzi, e diventare così un partner flessibile e affidabile in grado di assecondare ogni necessità.

Configuratore “light” e prenotazioni

Sul sito Grenadier grazie al configuratore che consente di personalizzare l’aspetto del 4X4 sulla base della versione selezionata, è possibile simulare le prime combinazioni di allestimento degli esterni e degli interni, dei colori e degli optional. Si tratta di una versione “light” che verrà via via arricchita con nuove funzionalità e con il calcolo esatto del prezzo finale, che è previsto partire da 60.500€ iva inclusa (IPT e messa su strada escluse).

Da oggi, sul sito sono aperte a tutti le prenotazioni del nuovo fuoristrada INEOS.

Ultima modifica: 14 ottobre 2021