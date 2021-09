Goodyear UltraGrip Performance+ SUV, la nuova gomma invernale

Il 15 ottobre scatterà la stagione del cambio gomme.Si potrà passare alle invernali. Il periodo uniforme sarebbe compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile, ma è prevista una deroga che permette l’installazione da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo, e la disinstallazione entro un mese dopo, per le auto con pneumatici con un codice di velocità inferiore a quello previsto in carta di circolazione, che non deve essere inferiore a Q (160 km/h).



A questo proposito, Goodyear ha annunciato l’introduzione dello UltraGrip Performance+ SUV. Questa nuova gamma di pneumatici rappresenta un’aggiunta importante per il mercato in continua espansione dei SUV e dei crossover e offre ai consumatori un pneumatico invernale che comprende il meglio delle tecnologie Goodyear e ne aumenta la versatilità, contribuendo alla sicurezza dei loro veicoli.

Goodyear UltraGrip Performance+ è già stato celebrato come vincitore da Auto Bild in un test che ha coinvolto 11 marche di pneumatici invernali.

L’UltraGrip Performance+ SUV eredita questa premiata tecnologia e la sviluppa in un pacchetto progettato per il mercato dei SUV.

Un mercato in crescita

Il mercato dei pneumatici SUV invernali\ è uno dei più in crescita del mercato. Gli automobilisti che desiderano versatilità in un SUV sono alla ricerca di pneumatici che soddisfino i loro alti standard di sicurezza e trazione. Di conseguenza, si tratta di un mercato in crescita con uno sviluppo dell’8% nell’ultimo decennio.2 Il segmento dei SUV si sta spostando anche verso dimensioni di cerchi più grandi: si prevede che le vendite di pneumatici con diametro del cerchio superiore a 19″ cresceranno dell’8% nel periodo 2019-2024.

La tecnologia per vincere in un segmento premium

Il mercato di pneumatici è sempre più concentrato su questi segmenti ad alto valore e ad alta richiesta. Goodyear ha sviluppato un pacchetto di tecnologie per posizionare UltraGrip Performance+ SUV come un prodotto all’avanguardia.

Goodyear ha ottenuto un guadagno del 13% in più di chilometraggio e migliori prestazioni in tutte le condizioni invernali3. Questo risultato è stato ottenuto integrando le seguenti tecnologie nell’UltraGrip Performance+ SUV:

• Mileage Plus Technology: l’elevata elasticità del battistrada si traduce in una migliore resistenza all’usura, migliorando la durata e il chilometraggio.

• Tecnologia Winter Grip: Una nuova mescola migliora l’elasticità della gomma alle basse temperature fornendo una maggiore aderenza sia su neve sia su ghiaccio.

• Tecnologia Traction Protect: il nuovo pneumatico Goodyear è dotato di una resina che migliora le capacità di deformazione del pneumatico. Di conseguenza, la frenata è più sicura e veloce, senza perdita di aderenza.

Le parole di Piero Gennari, Marketing Manager di Goodyear Italia, ha dichiarato:

“UltraGrip Performance+ SUV combina le nostre migliori tecnologie invernali con la nostra esperienza nello sviluppo di pneumatici per le esigenze dei conducenti di SUV e crossover. Molti automobilisti sono attratti da questi tipi di veicoli perché alla ricerca di condizioni di guida sicure, trazione e versatilità. UltraGrip Performance+ SUV offre a questi automobilisti un pneumatico che eccelle nelle condizioni invernali più impegnative“.

L’ampia gamma presenta 33 misure da 16 a 20 pollici. Questo copre una vasta gamma di SUV e crossover dal segmento urbano compatto fino ai grandi 4×4 premium.

Ultima modifica: 24 settembre 2021