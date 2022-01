La frenata automatica di emergenza il dispositivo di sicurezza piÃ¹ apprezzato dagli italiani

Il dispositivo tecnologico o Adas più apprezzato nel nostro Paese è la frenata automatica di emergenza, considerata importante dall’83% degli automobilisti italiani. Avere a bordo un sistema di navigazione integrato è ritenuto importante dal 70% degli automobilisti italiani, mentre il Blind Spot Warning, ossia il sistema che monitora l’angolo cieco degli specchietti, e il Lane Departure Warning, sistema che avvisa quando il veicolo esce dalla propria corsia, sono considerati importanti dal 66% degli automobilisti italiani.

Scorrendo la graduatoria al quarto posto si trovano la videocamera a 360 gradi e il controllo automatico della temperatura e al quinto posto il parcheggio assistito. Seguono, nelle posizioni successive: tasti e manopole fisiche, l’Adaptive cruise control, l’Hotspot WiFi, gli aggiornamenti software over-the-air, Apple Car Play o Android Auto, la guida semi automatica e infine i sedili riscaldati o rinfrescati. Questa classifica emerge da un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec realizzata sulla base del Global Automotive Consumer Study 2021 di Deloitte.

Come va nelle altre nazioni

I dati elaborati dall’Osservatorio Autopromotec includono le graduatorie dei dispositivi tecnologici o Adas più apprezzati non solo in Italia ma anche in altri otto paese del mondo. La frenata automatica di emergenza non è la più apprezzata solo in Italia, ma anche in Francia (dove è considerata importante dal 76% degli automobilisti), in Spagna (84%) e in Turchia (88%).

Diverse, invece, le tendenze nel Centro Europa, dove il dispositivo tecnologico più apprezzato è il Blind spot warning, sia in Austria (dal 66% degli automobilisti), sia in Belgio (71%), sia in Germania (65%). Nel Regno Unito il dispositivo tecnologico più apprezzato è il sistema di navigazione integrato, mentre in Sudafrica è, ancora una volta, il Blind spot warning.

Dispositivi tecnologici e Adas, sottolinea l’Osservatorio Autopromotec, hanno avuto un vero e proprio boom negli ultimi anni e saranno sempre più presenti sulle auto di futura produzione. Anche il mondo dell’autoriparazione sarà interessato da questa evoluzione. Molteplici sfide attendono il settore dell’aftermarket automobilistico, che, per essere al passo con l’evoluzione tecnologica dei veicoli messi in commercio, dovrà puntare su una specializzazione sempre maggiore sia per ciò che riguarda le attrezzature per l’autoriparazione sia nelle attività di officina vere e proprie.

L’innovazione tecnologica nel settore dell’autoriparazione sarà uno dei temi portanti della prossima edizione di Autopromotec, la più importante rassegna internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico, che si terrà nel quartiere fieristico di Bologna dal 25 al 28 maggio 2022.

Ultima modifica: 11 gennaio 2022