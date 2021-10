Ford Mustang Mach-E ha ottenuto un doppio riconoscimento aggiudicandosi le 5 stelle nei test Euro NCAP e Green NCAP, un ulteriore tassello che si va ad aggiungere a una lista sempre più lunga di premi e riconoscimenti.

Il SUV completamente elettrico di Ford ha ricevuto il punteggio massimo di 5 stelle nelle valutazioni sia da parte dell’autorità indipendente per la sicurezza dei veicoli sia dal programma indipendente che si occupa di promuovere lo sviluppo di auto “pulite”, efficienti dal punto di vista energetico e non dannose per l’ambiente.

Le prestazioni di Mustang Mach-E, nei rigorosi crash test per gli occupanti, hanno prodotto punteggi del 92% per la protezione degli adulti e dell’86% per la protezione dei bambini.

Anche le tecnologie avanzate di assistenza alla guida di serie, tra cui l’Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop & Go e Lane Centring, (1) il Pre-Collision Assist con Auto Emergency Braking, (1) e il Lane-Keeping System con Blind Spot Assist (1), hanno contribuito al raggiungimento del massimo punteggio in ambito di sicurezza. Valutazione piena è stata assegnata al SUV anche per quanto concerne le tecnologie di mantenimento della corsia.

Alimentata da un propulsore elettrico con zero emissioni, capace di offrire fino a 610 km di autonomia di guida completamente elettrica (ciclo WLTP) (2), Mustang Mach-E ha ottenuto il massimo del punteggio anche per quanto riguarda le categorie “aria pulita” e “gas serra” nelle valutazioni di Green NCAP.

Nella categoria “efficienza energetica” è stato assegnato un punteggio del 94% con il superamento a pieni voti dei test di laboratorio in condizioni sia di freddo sia di caldo.

“Mustang Mach-E è stata sviluppata ex novo come veicolo completamente elettrico, quindi, abbiamo potuto lavorare sulla sicurezza e sulle prestazioni ambientali in ogni aspetto del veicolo” ha affermato Stuart Southgate, Director, Safety Engineering, Ford of Europe. “Il risultato è che i clienti possono essere sicuri di guidare un veicolo che si prende cura di loro tanto quanto si prende cura dell’ambiente”.

I nuovi riconoscimenti di Euro NCAP e Green NCAP si uniscono a una lista che annovera già oltre 20 premi per Mustang Mach-E in tutto il mondo, dall’ iF DESIGN AWARD per l’integrazione dei diffusori premium B&O Sound System, (3) al Connected Car Manufacturer Award, conquistato da Ford nell’ambito degli Automobile Awards di MOTUL per la sua tecnologia SYNC di nuova generazione.

In buona compagnia

Mustang Mach-E è una delle sei Ford elettrificate che finora hanno ottenuto le 5 stelle, punteggio massimo nei test Euro NCAP insieme a Ford Puma, Kuga (nelle versioni Kuga Plug-In Hybrid e Kuga Hybrid), Explorer Plug-In Hybrid, Focus e Fiesta.

Ultima modifica: 28 ottobre 2021