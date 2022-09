Ford Mustang, la nuova muscle car dura e pura col V8 aspirato

Ford Mustang, la muscle car per eccellenza si rinnova. La nuova generazione, che sostituisce il modello sul mercato mondiale dal 2014, compie un importante passo avanti. Per tecnologia, stile e dinamica di guida, conservando il cuore puro. Come dal 1964 e dopo 10 milioni di unità vendute.

Sotto il vestito resta il motore V8 benzina aspirato. Niente elettrificazione, il poderoso otto cilindri è abbinato alla trazione posteriore e al cambio automatico a 10 rapporti o automatico a sei marce.

Il design di Ford Mustang 2023, lunga 4,80 metri, diventa decisamente più affilato, meno morbido. Spiccano anche nuovi fari a led, le forme sono più aggressive, come il cofano più basso già lungo. Ogni allestimento avrò una mascherina diversa,

Completamente cambiato l’abitacolo, che in questo caso prende, almeno in parte, ispirazione dalla elettrica Mustang Mach-e. Strumentazione e plancia interamente digitali, con schermi da 12,4 e 13,6 pollici, sono orientate verso il guidatore.

I comandi a tocco sui display prendono il sopravvento sui tasti, che calano di numero. Il sistema di infotainment è il nuovo Ford Sync 4, che permette una connessione totale. Presenti i sistemi ADAS che permettono una assistenza alla guida di secondo livello.

C’è una Ford Mustang speciale

Nuova Ford Mustang sarò disponibile in versione coupé e cabriolet, la convertible, con capote in tela, e in una inedita versione.

Mustang Dark Horse, che avrà una potente evoluzione del V8 e un cambio speciale delle Trecce oltre ad altre migliore tecniche a telaio, sospensioni, freni e sistema di raffreddamento.

Tutte le Mustang hanno sei modalità di guida, Normal, Sport, Slippery, Drag, Track e una individuale personalizzabile, i freni Brembo, lo scarico sportivo, i cerchi da 19 pollici.

A richiesta gli ammortizzatori optional a controllo elettronico MagneRide. Il motore sull’allestimento più amato Mustang GT e anche su altri resta il mitico V8 di 5 litri aspirato.

C’è anche il quattro cilindri 2.3 litri EcoBoost sovralimentato. E’ presente il differenziale a slittamento limitato sul posteriore. Il modello tornerà anche a correre nei campionati GT3 e GT4 in tutto il mondo.

Una scelta di grande coraggio della Casa dell’Ovale Blu. Potrebbe essere l’ultima chiamata per comprare un V8 Ford su una sportiva. Chapeau.

Ultima modifica: 15 settembre 2022