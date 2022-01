Fiat, tutta la gamma diventa (RED)

Tutta la gamma Fiat diventa Red. La sinergia prosegue con la nuova (Tipo)RED e la nuova (Panda)RED si uniscono alla famiglia (500)RED lanciata lo scorso settembre.

Fiat continua il suo percorso sostenibile con un impegno in ambito sociale per contribuire ad un futuro migliore grazie alla partnership con (RED), l’organizzazione che da 15 anni lotta contro le pandemie a livello mondiale.

Fiat interpreta, rappresenta e racconta il valore della “dolce vita italiana” nel mondo e lottare contro le pandemie è coerente con questo valore. D’altronde non può esserci dolce vita in tempo di COVID. Oggi la partnership tra Fiat e (RED) si rafforza, grazie all’ampliata gamma (Fiat)RED si moltiplicano anche le occasioni per diffondere il messaggio di impegno sociale comune e l’invito a essere parte attiva in questo cammino per un futuro migliore.

Coerentemente con la lotta alla pandemia Fiat vuole offrire, all’interno dell’auto, alcune proposte semplici e di aiuto a mantenere l’igiene a bordo:

Tutti i modelli (Fiat)RED sono infatti dotati di un filtro abitacolo dell’impianto di climatizzazione trattato con una sostanza biocida ad azione altamente efficace (>99,9% al momento del trattamento) contro i batteri, che impedisce la ri-aerosolizzazione all’interno dell’abitacolo.

Inoltre il volante e i sedili, che sono più soggetti al contatto con le persone, hanno ricevuto un trattamento con una sostanza biocida ad azione altamente efficace (fino al 99,9% a seconda dei componenti) contro virus e batteri.

In aggiunta, un Welcome Kit che comprende un dispenser personalizzato e la cover chiavi dedicata per un ultimo tocco di personalizzazione.

(Tipo)RED e Tipo Cross Station Wagon

(Tipo) RED nasce sul nuovo body Cross Station Wagon ed è disponibile anche su Tipo hatchback. La nuova (RED) è immediatamente riconoscibile dal logo (RED) sui montanti e dal colore rosso denominato Rosso Passione con specchietti in tinta. (Tipo)RED è disponibile anche nelle tinte Grigio Colosseo, Bianco Gelato e Nero Cinema con specchietti rossi.

La sostenibilità è nei dettagli. I sedili sono realizzati con SEAQUAL MARINE PLASTIC e riportano il monogramma Fiat e le impunture rosse. SEAQUAL MARINE PLASTIC è un nuovo materiale naturale di SEAQUAL INITIATIVE ottenuto dai rifiuti marini, del tutto sostenibile e dalla completa tracciabilità. SEAQUAL MARINE PLASTIC è realizzato con il 100% di plastica recuperata dai fondali marini.

La wagon per tutti i terreni

La Gamma Tipo si allarga con il nuovo body Cross Station Wagon. Questo per rispondere alle esigenze di tutte le famiglie che ricercano uno spazio maggiore. La capacità del bagagliaio cresce di 110 litri rispetto alla versione Cross hatchback, praticamente una valigia in più per la famiglia, ed arriva a 550 litri. Nuova nel body, la Cross Station Wagon presenta gli stessi dettagli di stile della variante hatchback: le finiture eleganti delle griglie frontali specifiche, i dettagli cromo-satinati (come le maniglie esterne, le barre longitudinali, le minigonne laterali, le finiture della griglia frontale inferiore e delle cornici dei fendinebbia) e gli specchietti in tinta carrozzeria. I cerchi sono in lega da 17” diamantati nero opaco e i fanali anteriore e posteriore “full led”.

Quattro allestimenti

La nuova gamma Tipo prevede 4 allestimenti (Tipo, City Life, City Cross e Cross) con nuovi contenuti di serie e declinati su body hatchback e station wagon, entrambi disponibili anche nella variante Cross. La gamma, inoltre, è sviluppata per coloro che cercano spazio e versatilità senza rinunciare allo stile. Per chi ama l’attività all’aria aperta, quindi necessita di spazio per il trasporto di varie attrezzature o semplicemente per viaggiare in tutta comodità con la famiglia o con gli amici.

Nuova (Panda)RED

La nuova (Panda)RED è sviluppata sull’allestimento City Cross (dotata quindi di Radio touchscreen da 7” con Apple CarPlayTM / Android AutoTM, Clima automatico, Scudi paracolpi in tinta carrozzeria, Barre longitudinali, Cerchi Style da 15”, Fendinebbia e Luci diurne a LED) ed è contraddistinta esternamente e internamente dalle stesse caratteristiche identificative di (Tipo)RED (palette colori, badge e selleria).

Panda è market leader in Italia e segment leader, insieme a 500, in Europa ed è stata prodotta in circa 8 milioni di esemplari, sono tutti i fan di questa icona i destinatari del messaggio di (RED). Panda diventa testimonial d’eccellenza della partnership con (RED) e dell’impegno sociale del Brand. (Panda)RED è equipaggiata con il motore Hybrid, a sottolineare l’impegno per una mobilità urbana sostenibile e con più attenzione verso l’ambiente.

Nuova (500)RED

La Nuova (500)RED si arricchisce di un contenuto unico, rilevante e utile nella vita quotidiana: il “Sanitizing Glove Box”. Si tratta di un nuovo sistema che prevede l’integrazione di una lampada a raggi UV-C. Secondo i test di laboratorio, l’irradiazione della lampada UV-C, già dopo 1 secondo e ad una distanza di 2 cm, svolge un’azione altamente efficace, superiore al 99%, contro virus e batteri sulla superficie esposta degli oggetti. La lampada a raggi UV-C è posizionata all’interno del vano portaoggetti del cruscotto e aiuta a sanificare la superficie del proprio smartphone, delle chiavi di casa e di altri piccoli oggetti di uso quotidiano. In pratica, è sufficiente depositare i propri oggetti personali nel cassettino, chiuderlo e azionare il sistema tramite l’apposito pulsante posto sulla console centrale.

Un indicatore blu esterno e un segnale acustico informano quando il ciclo di irradiazione della durata di 3 minuti è completato. Come sempre Fiat offre soluzioni semplici, innovative e rilevanti. “Protect the planet and its people” è il mantra di Nuova 500 che ha ispirato gli ingegneri a studiare una soluzione innovativa. La 500X MY22 è ora ancora di più 500! Su tutta la gamma 500X il frontale è rinnovato con l’adozione del nuovo logo “500” mentre al posteriore trova posto il nuovo logo in lettering “Fiat”. Due dettagli di design che rendono ancora più moderna la 500X strizzando l’occhio al look and feel della Nuova 500 elettrica. La 500X MY22 è disponibile negli allestimenti Cult, Club, Cross e Sport e con i due body Hatchback e Dolcevita con soft top.

Ultima modifica: 10 gennaio 2022