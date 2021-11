Daytona SP3: un nome, un mito. L’ultima creatura di casa Ferrari è una hypercar spider da 2 milioni di euro che sarà venduta a un pubblico selezionatissimo: 599 ricchi appassionati in tutto il mondo, Stati Uniti compresi.

Per presentare l’evento la casa di Maranello sceglie la suggestiva cornice di Villa Cora sui colli di Firenze. Fra stucchi, soffitti affrescati e lampadari di cristallo, 300 fortunati clienti della Rossa hanno visto in anteprima il bolide da sogno.

Ma il nome è una perla regalata in anteprima ai giornalisti, mentre su un grande schermo scorrono le immagini della mitica tripletta Ferrari sul circuito di Daytona nel lontano 1967.

Daytona SP3 è il terzo modello della serie Icona dopo SP1 e SP2 Monza. Si tratta di hypercar a serie limitata che prendono spunto da auto che hanno fatto la storia del Marchio e la rielaborano in chiave futuristica, miscelando un design suggestivo con le più raffinate tecnologie.

Il risultato è una Ferrari che lascia senza parole i clienti radunati da tutto il mondo, una vera opera d’arte, dove anche le soluzioni tecniche si piegano alla logica del design per produrre un’auto che rapisce lo sguardo ed evoca suggestioni forti.

L’ispirazione parte dalla 330 P3 con richiami anche alla 350 Can Am e alla 512 S. Il risultato è una spider aggressiva ma con volumi morbidi, parafanghi pronunciati che ospitano gli specchietti retrovisori.

Un’auto sensuale, larga e potente nella scocca con una cabina di guida compatta che ricorda la carlinga di un aereo il volante compatto multi-funzione e un display digitale da 16 pollici.

Anche il profilo aerodinamico, che prevede quattro prese d’aria anteriori per convogliare i flussi nei camini laterali, esalta l’unitarietà’ stilistica.

Ferrari Daytona SP3, pura in tutto

Niente aerodinamica attiva, niente ali solo uno spoiler che è la continuazione ideale della linea dell’auto. La coda risulta allungata, i fianchi sono profondamente scolpiti.

Il posteriore ha una sottile striscia di luce che lo attraversa, due grandi scarichi centrali e una griglia a strisce orizzontali che riprende il motivo del frontale. L’abitacolo gioca sul contrasto di colori fra i sedili ergonomici blu elettrico e il rosso profondo della carrozzeria.

Il posto di guida è avvolgente e una cinghia posta sotto il sedile di guida consente di allontanare o avvicinare la posizione della pedaliera. Un tettuccio morbido per coprite l’auto in caso di pioggia è ospitato sotto il cofano anteriore. Ma è anche possibile acquistare un tettuccio rigido in kevlar.

Dietro i sedili, in posizione centrale, è collocato il V12 da 840 cavalli e 6,5 litri che regala alla Daytona SP 3 uno straordinario rapporto di 129 cv/litro. La meccanica è tradizionale e l’emozione di guida galoppa fino a 9.500 giri.

L’architettura della scocca con largo uso di carbonio e alluminio è derivata da LaFerrari, il telaio è leggero e molto rigido, le prestazioni di livello altissimo: da 0 a 100 orari in 2,8 secondi e velocità massima di 340 km /h.

I primi modelli saranno sfornati a fine 2022 e le consegne ai 599 clienti selezionati (in larga parte collezionisti) proseguirà nel 2023. Fino alla prossima Icona.

Giuseppe Tassi

Foto di auto storiche di ispirazione per Ferrari Daytona SP3

Ferrari Daytona SP3, le foto ufficiali

Ultima modifica: 20 novembre 2021