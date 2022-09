Dal 10 al 18 settembre il Salone del Camper, la festa dei viaggiatori

Apre sabato 10 settembre 2022 la 13^ edizione del Salone del Camper di Parma, prima fiera di settore in Italia e seconda a livello internazionale, organizzata in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper. Oltre 300 espositori tra diretti e indiretti, 15 Paesi rappresentati, 5 padiglioni, 41 brand di produttori, 4 aree tematiche, circa 100.000 mq. occupati. Un appuntamento atteso dagli appassionati, che possono visionare e toccare con mano tutti i mezzi in un unico momento, ma che vede ogni anno una partecipazione sempre maggiore di tutti i tipi di viaggiatori, che lo identificano sempre più come un punto di riferimento per chi ama viaggiare e cercare esperienze sempre nuove.

10 settembre 2022, inaugurazione con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia

Sarà il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ad aprire sabato 10 settembre 2022 la 13^ edizione del Salone del Camper di Parma. L’appuntamento è alle ore 10.30 nella sala Pietro Barilla. Dopo il saluto di Gino Gandolfi, Presidente di Fiere di Parma e Simone Niccolai, Presidente APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, Antonio Cellie, Amministratore Delegato Fiere di Parma si confronterà con Andrea Corsini, Assessore Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio Regione Emilia Romagna sul “Ruolo del turismo itinerante per lo sviluppo economico dei territori”. Il dibattito sarà concluso da un intervento del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che al termine dei lavori taglierà il nastro aprendo così le attività del Salone del Camper, che si concluderà domenica 18 settembre 2022.

Incontri e convegni

Sala Agorà, Padiglione 4

Sabato 10 settembre

Dalle 15.00 alle 16.00, “Sport e disabilità”, a cura di Comitato Italiano Paralimpico

Domenica 11 settembre

Dalle 10.30 alle 13.00, “Il Molise en plein air”, a cura della Regione Molise, con Raffaele Jannucci.

Dalle 16.00, presentazione della guida “Camper Golosi: in viaggio tra i prodotti tipici d’Italia”, a cura di Lions Camperisti

Lunedì 12 settembre

Dalle 16.00 alle 17.30 proiezione del film “Il Viaggio del Raggio di Luce. Da Capo Passero a Capo Nord in camper: un messaggio di luce, pace e amore nei cieli di tutta Europa” realizzato da Paolo Goglio

Martedì 13 settembre,

Dalle 14.30 alle 17.30, “Scuola e Associazioni sportive: idee ed esperienze per combattere l’abbandono sportivo”, convegno a cura di CSEN Comitato di Parma

Giovedì 15 settembre

Dalle ore 10.30, “Emilia Bike Experience”, a cura di Destinazione Turistica Emilia

Venerdì 16 settembre

Dalle 11.00 alle 12.30, “Il turismo in camper e caravan: un’opportunità da cogliere per Regioni e Comuni. Esperienze di governo regionale e locale per lo sviluppo delle aree di sosta camper”, convegno a cura di Aiasc e APC

Sabato 17 settembre

Dalle 14.30 alle 18.00, Convegno Act Italia con cerimonia di premiazione con la consegna delle nuove Bandiere Gialle

Domenica 18 settembre

Ore 11.00, Consiglio regionale CONI

Sala Manica, Padiglione 7

Sabato 17 settembre

Dalle 16.30 alle 18.30, Assemblea Nazionale dei Presidenti, Unione Club Amici

Viaggi, Incontri e Racconti, Padiglione 2

Un open space immerso in un’oasi verde, in cui i visitatori possono assistere a presentazioni, spettacoli e molto altro.

Sabato 10 settembre

Dalle 15.00 alle 16.00, “Wallonia in camper: esperienze di viaggio on the road!”, presentazione a cura di Ufficio Belga per il Turismo Wallonia

Domenica 11 settembre

dalle 10.30 alle 11.30, Presentazione “Il Viaggio del Raggio di Luce. Da Capo Passero a Capo Nord in camper: un messaggio di luce, pace e amore nei cieli di tutta Europa” realizzato da Paolo Goglio

dalle 12.00 alle 13.30. Giovannino Guareschi: l’autore italiano più tradotto nel mondo. Cenni biografici e bibliografici. A cura del giornalista Egidio Bandini.

dalle 15.00 alle 16.00, tabUi APP, la Realtà aumentata al servizio del turista

Sabato 17 settembre

Dalle 11.30 alle 12.30, “Vacanze in Polonia tra natura e Cultura”, a cura dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo

Domenica 18 settembre

Dalle 14.30 alle 16.30, “Waiting for… crazy Halloween!”, spettacolo per bambini a cura di Aquaneva in collaborazione con Viviparchi.

Esperienze e intrattenimento

Kinderheim, la tenda nel bosco, Padiglione 2

Area di custodia e intrattenimento per i piccoli esploratori dai 3 agli 8 anni. Attivo tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00 (capienza massima 20 bambini). A cura di Annidolci Associazione.

Camper Facile: A scuola di caravan e camper, Padiglioni 3 e 6

Un’accogliente saletta proiezione dove imparare, attraverso 9 video tutorial, i segreti per l’utilizzo dei veicoli ricreazionali.

Cucinare in Camper, Area esterna Padiglione 3 e 5

9 giorni di show cooking con 3 appuntamenti giornalieri (dalle 11.30 alle 15.00) in compagnia degli chef dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, che interpretano la grande tradizione regionale italiana attraverso la realizzazione di ricette semplici, per tutti i gusti, illustrando come valorizzare i prodotti tipici italiani. Special guest: domenica 11 settembre Regione Friuli Venezia Giulia, sabato 17 settembre Regione Molise. Nella fascia pomeridiana i Gastro Ted: cibi, vini, territori raccontati dai protagonisti. I visitatori potranno partecipare gratuitamente su pre-iscrizione (massimo 36 partecipanti). Special guest: domenica 11 settembre Regione Friuli Venezia Giulia, sabato 17 settembre Regione Molise.

Area Amici a 4 Zampe, Area esterna difronte Padiglione 3

Spazio esterno gratuito e attivo tutti i giorni, dedicato ai fedeli amici dell’uomo con attività ludiche e sportive come obidience e agility, propriocezione, giochi di fiuto, per viaggiare con i propri animali.

A cura dei centri cinofili Destini Incrociati e Cappuccetto Rosso – Partner Tecnico Arcaplanet

Incontro L’Orso Ludo, Padiglione 2

Area di animazioni per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, con laboratori creativi, letture e giochi da tavolo. Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 18.00

Il Villaggio degli Sport, Padiglione 6

Tutti i giorni, istruttori federali saranno a disposizione dei visitatori che vorranno cimentarsi in una nuova disciplina. Campi gonfiabili per provare il golf o il rugby, piscine per la pesca sportiva, simulatori di volo. Un’area ospiterà le prove su quad elettrici e minicorsi di educazione stradale. Verrà predisposto un campo gestito da una scuola di sopravvivenza con corsi bushcraft, mentre per chi ama divertirsi in tranquillità potrà scegliere i campi di subbuteo o la zona dedicata ai giochi da tavolo. Saranno inoltre aperte appassionanti con prove di crono e di frisbee. Ci sarà posto anche per la danza e un tunnel di battuta per chi vuole provare il baseball, la scherma, rafting e attività subacquea. A cura di Coni Parma.

Test Bike By Noko, Area esterna difronte Padiglione 2

Al Salone del Camper l’opportunità unica di provare “Noko: the ultimate urban e-bike!”, grazie a un percorso bike test in area esterna. Una e-bike “all-road” leggerissima, aerodinamica e con un comfort di guida unico. Noko è lo strumento perfetto per gli appassionati del mondo camper, perché in grado di fornire lunghe percorrenze con una singola carica. Tutti i giorni dalle 10 alle 17, su prenotazione.

Padel Experience, Area esterna Padiglioni 3 e 5

Un vero campo di padel per provare lo sport più trendy del momento

Attivo tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00, su prenotazione in loco per campo gioco o sessione scuola, con la presenza di istruttori. In collaborazione con Metella Container Solution

Classi di Pilates, Padiglione 3

Pilates per adulti, per ottenere una maggiore consapevolezza e flessibilità fisica e mentale. Attivo nei weekend dalle 11.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.00. A cura di Mahi Tavabeghavami

Parco Divertimento Gonfiabili, Area esterna tra Padiglioni 3 e 5

Offerto dal Salone del Camper, attivo nei weekend dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

Caccia al tesoro digitale con tabUi App!, Padiglione 4 stand C025

Divertente Caccia al tesoro e cui possono partecipare tutti i visitatori. Basta scaricare l’app, cercare i QR Code tabUi nascosti nei padiglioni e acquisire così i punti: al raggiungimento del massimo punteggio si potrà ritirare un gadget allo stand ufficiale di tabUi.

Vacanza sicura con i Vigili del fuoco, Padiglione 3

“I Vigili del Fuoco con te per una vacanza sicura”, a cura della Direzione dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna.

Informazioni sul Salone del Camper

Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni 393 A, Parma tel. 0521 9961, salonedelcamper.it

Ultima modifica: 8 settembre 2022